CTP’de L.A.Ç. Belediye Başkan adaylığı için tek başvuru Rahvancıoğlu’ndan geldi

CTP Milletvekili Ongun Talat, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi başkan adaylığı başvuru sürecinin tamamlandığını açıkladı. Talat, yapılan tek başvurunun Turan Rahvancıoğlu’ndan geldiğini duyurdu.

CTP Milletvekili Ongun Talat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi başkan adaylığı başvuru sürecinin tamamlandığını belirtti.

Talat, “Büyük bir heyecanla duyuruyoruz ki; yapılan tek başvuru, bölgedeki çalışmaları ve halkla kurduğu güçlü bağla öne çıkan Turan Rahvancıoğlu’ndan geldi” ifadelerini kullandı.

Rahvancıoğlu’nun enerjisi, çalışkanlığı ve çağdaş belediyecilik anlayışının, bugün Girne İlçesi’nde üç belediyeyi başarıyla yöneten CTP’li yerel yönetim anlayışının birikim ve tecrübesiyle birleştiğini kaydeden Talat, hedeflerinin Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’ni “hak ettiği çağdaş, planlı ve halk odaklı belediyecilik anlayışıyla buluşturmak” olduğunu ifade etti.

Talat açıklamasında, “Bölgenin yıllardır biriken sorunlarını çözmek, halkın sesini yönetime taşımak ve L.A.Ç.’ı nefes alan bir bölge haline getirmek için yolumuz açık olsun!” dedi.