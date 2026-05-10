Creditwest Bank’tan ailelere eğitim ödemelerinde büyük kolaylık

Creditwest Bank, ailelerin eğitim harcamalarını daha kolay yönetebilmesine katkı sağlamak amacıyla geçtiğimiz yıl başlattığı eğitim destek kampanyasını genişletti.

Daha önce yalnızca özel okul ödemelerini kapsayan uygulama, artık yurt içi ve yurt dışındaki okul ödemeleri ile dershane harcamalarını da kapsıyor.

Son yıllarda eğitim ücretleri, döviz bazlı yurt dışı okul giderleri, kurs ve dershane maliyetlerindeki artış aileler üzerinde ciddi bir ekonomik yük oluştururken, Creditwest Bank bu kampanyayı yalnızca finansal bir ürün değil, aynı zamanda eğitime erişimi destekleyen sosyal sorumluluk odaklı bir proje olarak konumlandırıyor. Özellikle yurt dışı eğitim harcamalarının da kampanyaya dahil edilmesi, ailelerin çocuklarının geleceğine yönelik yatırımlarını daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Creditwest Bank Noble Kart sahipleri, eğitim ödemelerini 12 aya kadar vade farksız taksit imkânıyla gerçekleştirebilecek. Banka, bu uygulamayla özellikle yeni eğitim dönemlerinde aile bütçeleri üzerinde oluşan mali baskının hafifletilmesini hedefliyor.

Kampanya kapsamında ödemeler, Creditwest Bank’ın dijital platformu olan West Notifier uygulaması üzerinden kolayca taksitlendirilebiliyor. Böylece aileler hem hızlı hem de esnek ödeme avantajından yararlanabiliyor.

Ulusoy: Müşterilerimizin her dönem ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyoruz

Creditwest Bank Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Creditwest Bank olarak müşterilerimizin her dönem ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmaya devam ediyoruz. Eğitim harcamalarının yüksek enflasyon ve faiz ortamında aile bütçeleri üzerinde önemli bir yük oluşturduğunu görüyoruz. Bu nedenle ailelelerin yanında olmak ve çocukların eğitim süreçlerine destek sağlamak istedik. Bu kampanyayı bir sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz. Özellikle yurt dışı eğitim harcamalarını ve dershane ödemelerini de kapsama dahil ederek ailelerin eğitim giderlerini daha kolay yönetebilmelerine katkı sağlamayı amaçladık.”

Kampanya yalnızca özel okul ödemeleriyle sınırlı kalmıyor; üniversite harçları, kurs ve dershane ödemeleri gibi farklı eğitim giderlerinde de geçerli olacak. Böylece öğrencilerin eğitim yolculuğundaki pek çok harcama, aileler için daha ulaşılabilir ve planlanabilir hale gelecek.

Creditwest Bank, eğitim odaklı bu yaklaşımıyla yalnızca finansal kolaylık sunmayı değil, aynı zamanda toplumun geleceğine yatırım yapmayı hedefliyor. Banka, özellikle ekonomik koşulların zorlaştığı bu dönemde ailelerin eğitim harcamalarına destek olarak çocukların eğitimden geri kalmamasına katkı sağlamayı amaçlıyor.