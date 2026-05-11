“One Homeland Two Homes” , IDAHOBIT kapsamında 22 Mayıs’ta Rüstem’de gösterilecek.

Sınırları, kimliği ve “ev” kavramının anlamını sorgulayan belgesel “One Homeland Two Homes”, 22 Mayıs’ta Rüstem Kitabevi’nde, IDAHOBIT (International Day Against Homophobia, Biphobia, and Transphobia (Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün) kapsamında özel gösterimle sinemaseverlerle buluşacak. Saat 20.00’de yapılacak gösterimin ardından yönetmen Besire Paralik ve filmde yer alan Firuzan Nalbantoğlu ile bir söyleşi düzenlenecek.

Sürekli değişen aidiyet duygusuna odaklanan hikaye, Kıbrıs’tan Berlin’e göç eden altı kuir bireyin anlatısını takip eder. Sınırlar ve kimliğin birbirinden ayrılamadığı, on yıllardır süren göçlerin yaşandığı Kıbrıs’tan Berlin’e göç eden altı anlatıcının, yeni bir ülkede “ev”i yeniden keşfetmeye çalışırken Berlin’in görünür olmayan sınırlarıyla, sessiz bölünmeleriyle ve yabancılaşma duygularıyla yüzleşmesine tanıklık ediyoruz.



Belgesel Kıbrıs, İtalya, Almanya ve Türkiye’de gösterilecek

Belgesel Kıbrıs’ın yanısıra İtalya’da Divine Queer Film Festival kapsamında 16 Mayıs’ta izleyiciyle buluşacak; Temmuz ayında ise Wolf Kino’da Berlin seyircisiyle buluşacak. Film, 13-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan DOCUMENTARIST 19. İstanbul Belgesel Günleri programında da gösterilecek.