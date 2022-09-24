“Kumarhanelerin kapılarını KKTC vatandaşlarına açmayı hedefleyen” tasarı geri çekildi

Hükümet, KKTC yurttaşlarının da kumarhanelere girişini yasallaştırmayı içeren Şans Oyunları Yasa Tasarılarını geri çekti.

Söz konusu adımı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Barçın, “An itibariyle Meclisten tarafımıza gelen bildirimle, Şans Oyunları Yasa Tasarılarını UBP-DP-YDP hükümetinin geri çektiğini öğrenmiş bulunuyoruz “ dedi.

23 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve kamuoyuna CTP Milletvekili Erkut Şahali tarafından duyurulan yasa tasarıları, 25 yaşından büyük KKTC vatandaşlarının kumarhanelere girişini yasallaştırmayı ve Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi'ni %10'dan %5'e indirilmesini amaçlıyordu.