“Hafta sonu somut açıklamalar yapılabilir”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununa ilişkin sürecin olumlu yönde ilerlediğini belirtti.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Holguin’in kendisine, ‘hafta sonu somut açıklamalar yapabileceğini’ ilettiğini söyleyen Hristodulidis, sürecin şu anda nihai yanıtların beklendiği bir aşamada olduğunu ifade etti.

Cyprus Mail’in haberine göre, Baf’ta katıldığı bir etkinlik sırasında gazetecilere konuşan Kıbrıslı Rum lider, “Şu ana kadar elde edilen bilgilere dayanarak, olumlu gelişmelere işaret eden bir süreç içerisindeyiz. Şu anda bekleme, daha doğrusu nihai yanıtları bekleme aşamasındayız. Kişisel Temsilci’nin bana söylediğine göre, hafta sonu somut açıklamalar yapabiliriz” dedi.

Genel Sekreter Antonio Guterres’in sürece ilişkin sürekli olarak bilgilendirildiğini de kaydeden Hristodulidis, “Kişisel Temsilci aracılığıyla aldığım bilgilerden ortaya çıktığı kadarıyla, açıklayabileceğimiz olumlu gelişmeler yaşanmasını içtenlikle umut ediyorum” diye konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yarın (Cuma günü) Kıbrıs’ın kuzeyini ziyaret etmesinin beklendiğine ilişkin haberlerin sorulması üzerine ise Hristodulidis, olası ziyaretle ilgili basında okuduklarının dışında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.

Beklenen gelişmelerin yeni geçiş noktalarının açılmasıyla ilgili olup olmadığı sorusuna ise, ‘görüşmelerin kapsamının daha geniş olduğunu’ belirterek yanıt veren Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs ziyaretinin hemen ardından başlatılan girişimin, müzakere metodolojisi, müzakerelerin özü ve güven artırıcı önlemlerle ilgili konuları kapsadığını hatırlattı.

Halkın kaygılarını ve beklentilerini karşılamak için çalıştığını söyleyen Hristodulidis, “Siyasi iradenin mevcut olması koşuluyla, müzakerelerin yeniden başlamasına gerçekten yol açabileceğine inandığım öneriler ve yaklaşımlar sunmaya devam ediyoruz” diye konuştu.