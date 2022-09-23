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Hükümet KKTC yurttaşlarına da kumarhanelerin kapısını açıyor

Hükümet KKTC yurttaşlarına da kumarhanelerin kapısını açıyor

CTP Milletvekili Erkut Şahali, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hükümetin KKTC yurttaşlarına da kumarhanelerin kapısını açmak için adım attığını ifade etti.

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CTP Milletvekili Erkut Şahali, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hükümetin KKTC yurttaşlarına da kumarhanelerin kapısını açmak için adım attığını ifade etti.

Şahali, UBP-DP-YDP hükümetinin Meclis’e iki yasa tasarısı gönderdiğini ve bu tasarılarda KKTC yurttaşlarının da kumarhanelere alınması ile Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi'ni %10'dan %5'e indirilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Şahali’nin açıklaması şöyle:

“Hükümet makamlarındakiler gemi azıya aldı bir kere!

Bugün meclise gönderdikleri iki yasa tasarısıyla hem KKTC yurttaşlarına da kumarhanelerin kapısını ardına kadar açtılar, hem de Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi'ni %10'dan %5'e indirdiler.

Öyle de komik bir tasarı hazırladılar ki, yine çok eğleneceğiz çoook..!”

 

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