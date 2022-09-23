Hükümet KKTC yurttaşlarına da kumarhanelerin kapısını açıyor

CTP Milletvekili Erkut Şahali, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hükümetin KKTC yurttaşlarına da kumarhanelerin kapısını açmak için adım attığını ifade etti.

Şahali, UBP-DP-YDP hükümetinin Meclis’e iki yasa tasarısı gönderdiğini ve bu tasarılarda KKTC yurttaşlarının da kumarhanelere alınması ile Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi'ni %10'dan %5'e indirilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Şahali’nin açıklaması şöyle:

“Hükümet makamlarındakiler gemi azıya aldı bir kere!

Bugün meclise gönderdikleri iki yasa tasarısıyla hem KKTC yurttaşlarına da kumarhanelerin kapısını ardına kadar açtılar, hem de Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi'ni %10'dan %5'e indirdiler.

Öyle de komik bir tasarı hazırladılar ki, yine çok eğleneceğiz çoook..!”