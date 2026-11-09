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Üçlü görüşme başladı

Üçlü görüşme başladı

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuellar'ın bir araya geldiği üçlü görüşme saat 11.15'te başladı.

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Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuellar'ın bir araya geldiği üçlü görüşme saat 11.15'te başladı.

 

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