“Artık eski Kıbrıs yok, kendinizi koruyun!”

Esra Çelikeri isimli yurttaş, cuma günü evinde yaşadığı hırsızlık olayını kişisel sosyal medya hesabından paylaşarak yaşadıklarını anlattı. Evinin didik didik arandığını, birikimlerinin, elektronik eşyalarının, altın ve mücevherlerinin yanı sıra aile yadigârlarının da çalındığını belirten Çelikeri, güvenlik endişesi yaşadıklarını ifade etti.

Hırsızların evde bulunan güvenlik kamerası kayıt cihazını da alarak kayıplara karıştığını aktaran Çelikeri, olayın ardından kendilerini güvende hissetmediklerini söyledi.

Yaşadıklarından yola çıkarak yurttaşlara uyarılarda bulunan Çelikeri, güvenlik kameralarının bulut sistemine kayıt yapan modellerden seçilmesi, evlerde farklı ışıkların açık bırakılması ve PVC sürme camların güvenliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Evin bir süredir izlenmiş olabileceğinden şüphelendiğini de dile getiren Çelikeri, mahalledeki hareketliliğe karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Evlerine giren kişinin kamera kayıt cihazını keserken falçata benzeri bir alet kullandığını belirten Çelikeri, bunun hırsızın silahlı olabileceği ve kendileri açısından tehlike oluşturabileceği endişesini yarattığını kaydetti.

Yaşanan hırsızlığın yalnızca maddi kayıpla sınırlı kalmadığını vurgulayan Çelikeri, aile yadigârlarının da çalındığını, doğum gününü dahi kutlayamadığını ve gününü evdeki dağınıklığı toparlamakla geçirdiğini ifade etti.

Çelikeri, paylaşımının devamında ülkedeki güvenlik sorunlarına ve siyasi düzene yönelik sert eleştirilerde bulunarak, mevcut statükonun sürdürülmesine tepki gösterdi. Seçim öncesinde yurttaşların yaşananları unutmaması gerektiğini belirten Çelikeri, “Canımız çok yandı, daha fazla tahammülümüz kalmadı” ifadelerini kullandı.

Çelikeri paylaşımını, “Artık eski Kıbrıs yoktur arkadaşlar, silkelenin ve kendinizi koruyun” ve “Tedbirli olmak ölmüş olmaktan daha iyidir” sözleriyle tamamladı.