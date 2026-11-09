UKÜ’de Uluslararası Proje Yönetimi Günü etkinliği düzenlendi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tarafından Kıbrıs Türk Bilgisayar Mühendisleri Odası iş birliğinde Uluslararası Proje Yönetimi Günü çerçevesinde etkinlik düzenlendi.

UKÜ’den verilen bilgiye göre, bu yıl dördüncüsü yapılan etkinlik, akademisyenleri, sektör temsilcilerini ve öğrencileri bir araya getirdi. Etkinlikte, proje yönetiminin farklı sektörlerdeki uygulamaları, dijital dönüşüm, yapay zeka ve ekip çalışmasının önemi ele alındı.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Damla Karagözlü etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, proje yönetiminin fikirleri somut sonuçlara dönüştüren önemli bir disiplin olduğunu belirtti.

Karagözlü, etkinliğin, üniversite ile sektör arasındaki iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağladığını söyledi.

Kıbrıs Türk Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanı Esat Gürhan ise, proje yönetiminin yalnızca teknik bilgiyle sınırlı olmadığını ifade ederek, planlama, iletişim, ekip çalışması ve liderlik becerilerinin başarılı projelerin tamamlanmasında belirleyici olduğunu kaydetti.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi ise, yapay zeka teknolojilerindeki gelişmelerin proje yönetiminin önemini daha da artıracağına dikkat çekerek, gelecekte teknik bilgiyle birlikte problem çözme, iletişim, liderlik ve koordinasyon becerilerine sahip profesyonellere duyulan ihtiyacın artacağını belirtti.

Program kapsamında Kuzey Kıbrıs Turkcell Terminal Ürün Yönetimi Birimi’nden Profesyonel Proje Yöneticisi Çise Bayraktar, “Teoriden Gerçeğe: Proje Yönetimi Aslında Nasıl Görünür?”, Forman International Ltd. Direktörü ve İnşaat Mühendisi Menteş Zorba, “Planlar Gerçeklerle Buluştuğunda: Kuzey Kıbrıs'ta İnşaat Proje Yönetimine Dair Dersler”, UKÜ Bilişim Teknolojileri Bölümü öğrencisi Ayakoz Kanatnur, “Yaparak Öğrenme: Üniversite Çalışmalarından Gerçek Dünya Deneyimine” başlıklı sunumlar yaptı.

Sunumların ardından bilgi yarışması düzenlendi. Ayrıca öğrenciler tarafından hazırlanan proje posterleri katılımcıların değerlendirmesine sunuldu. Program, konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimi sonrasında sona erdi.