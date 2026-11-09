GİKAD’ın "Yeşil Dönüşüm Çalışmaları" COP31’de dünya ile buluşuyor

Kıbrıs Türk Kadın Girişimciler Derneği (GİKAD), 9–20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31’de, Yeşil Dönüşüm Programı kapsamında yürüttüğü çalışmalarını uluslararası platforma taşıyor.

GİKAD’ın kadın girişimciliği ve toplumsal kalkınmayı destekleyen yaklaşımı, Uluslararası Final Üniversitesi’nin bilimsel ve akademik birikimiyle birleşerek eğitimden biyolojik çeşitliliğe, doğal ve kültürel mirasın korunmasından ekolojik restorasyona kadar geniş bir alanda somut çalışmalara dönüşüyor.

COP31 kapsamında düzenlenen panel, özel oturum ve stant etkinliklerinde Yeşil Okullar, Badem ve Nergis projeleri tanıtılıyor.

10 Kasım’da Yeşil Okullar ve Yeşil Dönüşüm Paneli

COP31 Yeşil Bölge Türkiye Pavilyonu’nda 10 Kasım Salı günü saat 16.15–17.00 arasında “Yeşil Okullar Yeşil Dönüşüm” başlıklı yan etkinlik gerçekleştirilecek.

Panelin moderatörlüğünü Uluslararası Final Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Baktır üstlenecek.

Panelde GİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu, GİKAD Yeşil Okullar Koordinatörü Prof. Dr. Şerife Gündüz, GİKAD Akademi Koordinatörü Özlem Ratip ve Genç GİKAD’ı temsilen Yağmur Aydındağ konuşmacı olarak yer alacak.

Etkinlikte kadın liderliği, eğitim yoluyla iklim eylemi, gençlerin sürdürülebilirlik çalışmalarına katılımı ve GİKAD’ın yeşil dönüşüm vizyonu ele alınacak.

18 Kasım’da Kadın ve İklim Buluşması

COP31 Mavi Bölge Kadın Pavilyonu’nda 18 Kasım Çarşamba günü düzenlenecek “Kadın ve İklim” programında, GİKAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşil Dönüşüm Koordinatörü Prof. Dr. Şerife Gündüz, saat 15.20–15.30 arasında Yeşil Okullar Projesi’ni tanıtacak.

Gündüz, kadın liderliğinin, bilimsel bilginin ve eğitimin iklim kriziyle mücadeledeki dönüştürücü rolüne dikkat çekerek, kadınların iklim çözümlerinin geliştirilmesindeki öncü konumunu vurgulayacak.

Yeşil okullar: 25 okuldan 100’ün üzerinde okula

2022 yılında GİKAD ve Uluslararası Final Üniversitesi iş birliğiyle, KKTC Millî Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle 25 okulda başlatılan Yeşil Okullar Projesi, beşinci yılında Kuzey Kıbrıs, Türkiye ve Londra’da 100’den fazla okula ulaşan bir toplumsal dönüşüm hareketine dönüştü.

Çocukları ve öğretmenleri değişimin öncüsü yapan proje, beşinci yılında “Biyolojik Çeşitlilik ve Su” temasıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşil Okullar, çevre bilincini yalnızca teorik bilgiyle sınırlandırmayarak çocukların doğayla bağ kurmasını, su kaynaklarını korumasını ve çevresel sorunlar karşısında sorumluluk üstlenmesini hedefliyor.

COP31 standında Kıbrıs’ın doğal ve kültürel mirası tanıtılacak

COP31 Yeşil Bölge’de 9–20 Kasım tarihleri arasında yer alması planlanan GİKAD Yeşil Dönüşüm standında, Kıbrıs’ın biyolojik çeşitliliği, doğal yaşam alanları, tarihî ve kültürel zenginlikleri uluslararası ziyaretçilere tanıtılacak. Stantta ayrıca GİKAD’ın üç önemli projesi öne çıkarılacak.

Yeşil Okullar, eğitim yoluyla çocukların, öğretmenlerin ve ailelerin çevresel dönüşüme katılımını destekliyor. Badem Projesi, Bademliköy’de ekolojik restorasyon, yerel üretim ve kırsal kalkınmayı bir araya getiriyor.

Nergis Projesi ise kız çocuklarının eğitimini ve kadınların güçlenmesini destekleyerek sosyal sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı amaçlıyor.

“Yeşil dönüşüm eğitimle başlar, kadınlarla güçlenir”

GİKAD Yeşil Dönüşüm Koordinatörü Prof. Dr. Şerife Gündüz, COP31 katılımına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“İklim kriziyle mücadele yalnızca uluslararası zirvelerde alınan kararlarla sınırlı değildir. Gerçek dönüşüm, çocukların doğayı tanımasıyla, öğretmenlerin verdiği eğitimle, kadınların başlattığı girişimlerle ve toplumun birlikte attığı adımlarla başlar. GİKAD’ın kadın girişimcilik gücünü, Uluslararası Final Üniversitesi’nin bilimsel birikimiyle birleştirerek başlattığımız Yeşil Okulların bugün uluslararası bir eğitim hareketine dönüşmesi bizim için son derece anlamlıdır.

İklim değişikliği; su kaynaklarımızı, gıda güvenliğimizi, biyolojik çeşitliliğimizi ve insan yaşamını tehdit ediyor. Bu nedenle iklim krizini yalnızca çevresel değil, aynı zamanda toplumsal ve insani bir güvenlik meselesi olarak da ele almalıyız. Küçük bir adadan dünyaya güçlü bir mesaj vermek istiyoruz: Yeşil dönüşüm eğitimle başlar, bilimle güçlenir, kadınların liderliğinde büyür ve çocuklarla geleceğe taşınır. Doğayı korumak, yalnızca çevremizi değil; yaşamı, kültürümüzü ve ortak geleceğimizi korumaktır.”

GİKAD, COP31 katılımıyla Kuzey Kıbrıs’ta geliştirilen eğitim, çevre ve kadın odaklı sürdürülebilirlik çalışmalarının uluslararası görünürlüğünü artırmayı ve yeni iş birliklerine zemin hazırlamayı hedefliyor.