Bakırcı, yeniden Erenköy-Karpaz Belediyesi Başkanı oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçime gerek duyulmadan kazanan adayları açıkladı.

YSK’dan yapılan açıklamada, “6 Aralık 2026 tarihinde yapılacak olan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde kesinleşen adayların sayısı, seçilmesi gereken kişi veya kişilerin sayısına eşit veya daha az olduğundan, aşağıdaki adayların 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 62. maddesi uyarınca seçilmiş oldukları ilan edilir.” ifadelerine yer verildi.

YSK duyurusuna göre, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Adayı Hamit Bakırcı, yeniden Erenköy-Karpaz Belediyesi Başkanlığı’na seçildi.

Duyuruda, ilçelere göre seçilen muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerinin isimleri de yer aldı.