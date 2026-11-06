Fashion Heritage Network Cyprus, Youth4Climate 2026 Ödülüne layık görüldü

Kıbrıs’ta gençler tarafından yürütülen iki toplumlu bir sivil toplum kuruluşu olan Fashion Heritage Network Cyprus (FHNC), İtalya Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından ortaklaşa yürütülen Youth4Climate 2026 kapsamında ödüle layık görülen 50 girişim arasında yer aldı. Dünya genelinde 2.200’den fazla başvuru arasından seçilen FHNC, Sürdürülebilir Moda ve Tekstil tematik alanında ödüllendirildi. Bu başarı, organizasyonun kültürel mirası ve geleneksel zanaatkârlığı sürdürülebilirlikle buluşturan çalışmalarını uluslararası düzeyde görünür kılarken, Kıbrıs’ın kültürel değerlerini küresel iklim eylemiyle buluşturması açısından da önemli bir adım oluşturuyor.



Geleneksel zanaatkârlık, kültürel miras ve döngüsel moda anlayışının iklim eylemine katkı

Bu başarı, geleneksel zanaatkârlığın, kültürel mirasın ve döngüsel moda anlayışının iklim eylemine nasıl katkı sağlayabileceğini ortaya koyuyor. Nesiller boyunca aktarılan bilgi ve becerileri çağdaş tasarımla buluşturan FHNC, tekstil atıklarının azaltılması, malzemelerin yeniden değerlendirilmesi ve daha sorumlu tüketim alışkanlıklarının teşvik edilmesi için kültürel mirastan ilham alan yaklaşımlar geliştiriyor.



Moda endüstrisinin üretim-tüketim alışkanlıklarını sorgulayarak iki toplumlu alternatifler üretiyorlar

Moda endüstrisinin üretim ve tüketim alışkanlıklarını yeniden değerlendirmesi gereken bir dönemde FHNC, geçmişten aktarılan bilgi ve becerilerin geleceğe yönelik çözümlerin bir parçası olabileceğini gösteriyor. Kıbrıs’ın iki toplumu arasında çalışmalar yürüten ağ, modayı yalnızca bir tasarım alanı olarak değil, aynı zamanda sürdürülebilirliği destekleyen, kültürel paylaşımı teşvik eden ve toplumlar arası diyaloğu güçlendiren bir araç olarak ele alıyor.

Kıbrıs Uluslararası İklim Platformu’nda Temsil Edildi

FHNC’yi temsilen organizasyonun Ortak Lideri ve Direktör Yardımcısı Talia Songur, 19–23 Ekim 2026 tarihleri arasında İtalya’da düzenlenen Youth4Climate: Connecting Solutions programına katıldı. Milano, Napoli, Bologna, Venedik ve Roma olmak üzere beş şehri kapsayan program, dünyanın farklı bölgelerinden genç iklim öncülerini, uzmanları, kurumları ve işletmeleri bir araya getirerek bilgi paylaşımını, yenilikçi çözümlerin geliştirilmesini ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesini amaçladı. Program, 23 Ekim’de Roma’da düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Program kapsamında Camera Nazionale della Moda Italiana, UNESCO SEABEYOND Okyanus Okuryazarlığı Merkezi, The Human Safety Net, UNDP Roma Merkezi ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ziyaret edildi. Moda ve tasarımda sürdürülebilirlikten okyanusların korunmasına, gıda sistemlerinden sosyal etkiye uzanan farklı alanlardaki bu ziyaretler, katılımcılara uluslararası deneyimleri yakından tanıma, bilgi edinme ve farklı sektörlerde geliştirilen sürdürülebilirlik yaklaşımlarını keşfetme fırsatı sundu.



Bu başarı Kıbrıs’ın kültürel mirasını küresel sürdürülebilirlik tartışmalarının bir parçası hâline getiriyor

FHNC için bu ödül, bugüne kadar yürütülen çalışmaların uluslararası alanda tanınmasının ötesinde, yeni bağlantılar kurmak, bilgi paylaşımını geliştirmek ve farklı ülkelerdeki iyi uygulamalardan yararlanmak açısından da önemli bir adım niteliği taşıyor. Bu başarı, Kıbrıs’ın kültürel mirasını küresel sürdürülebilirlik tartışmalarının bir parçası hâline getirirken geleneksel zanaatkârlığın ve toplum temelli girişimlerin daha sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunma potansiyelini de vurguluyor.

FHNC ile ilgili çalışmalar için Web sitesi: https://fashionheritagecy.com/, Instagram: @fashionheritage.cy takip edebilirsiniz.