Tabipler Birliği’nden liderlere çağrı: “Barış, çözüm ve birleşik bir Kıbrıs için cesur olun”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), liderlere, “barış, çözüm ve birleşik bir Kıbrıs için cesur olun” çağrısında bulundu.

Birlik Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, Kıbrıs’ın geleceğinin, “ayrılıkta değil barışta, uzlaşmada ve birlikte ortak bir gelecek inşa etme iradesinde” olduğu belirtildi.

“Adamızın bölünmüşlüğü artık kaderimiz olmamalıdır. Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar, tüm Kıbrıslılar, bu adanın eşit haklara sahip iki toplumu olarak barış, güven, demokrasi, refah içinde birlikte ortak bir gelecek kurabiliriz.” denilen açıklamada, liderlere şu çağrıda bulunuldu:

“Tarihi sorumluluğunuzun gereğini yerine getirin. Siyasi cesaret gösterin. Diyalogdan, müzakereden, çözüm iradesinden ve adayı birleştirme iradesinden vazgeçmeyin.

Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde, siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli federal birleşik Kıbrıs için, çözüm için samimi ve kararlı bir çaba ortaya koyun. Savaş rüzgarları esen dünyaya barış umudu olun.

Bu ada hepimizin. Gelecek kuşaklara bölünmüşlük, güvensizlik ve çözümsüzlük değil barış içinde birleşmiş, demokratik ve ortak bir Kıbrıs bırakmak hepimizin sorumluluğudur.”

Kıbrıs’ı yeniden birleştirmenin mümkün olduğu bunun için cesaret, siyasi irade ve kararlılık gerektiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Liderleri, tarihin ve gelecek kuşakların karşısında sorumluluk almaya; barış ve çözüm için cesur adımlar atmaya isimlerini bu ada tarihine yazmaya çağırırız. Barış için cesaret, çözüm için irade, birleşik bir Kıbrıs için kararlı olun.”