Kimse üstüne almadı

Sınırüstü Yaşlı Bakımevi’ndeki insanlık dışı yaşamla ilgili 8 Ekim 2021’de yazılan rapor ve YENİDÜZEN’in manşeti sonrasında Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Sağlık Bakanlığı, yetkinin Sosyal Hizmetler Dairesi’nde olduğunu, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin bu yönde yetki sahibi olmadığını açıkladı.



“Dolayısıyla Sosyal Hizmetler Dairesi'nin hazırlamış olduğu raporların gereğini yerine getirmek de yine Sosyal Hizmetler Dairesi sorumluluğundadır” denen açıklamada, devletin kurumları böylece sorumluluğu birbirine atmış oldu.



“Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ancak Sosyal Hizmetlerin yapmış olduğu denetimlere katkı sağlamak amacı ile katılır” görüşüne de yer verilen açıklamada, “Şu anda Halk Vakfına yönetimden el çektirilmiş ve oradaki yaşlılarımızın tedavisi Sağlık Bakanlığı tarafından hastanede yürütülmektedir” bilgisi paylaşıldı.



YENİDÜZEN, Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’ndeki insanlık dramının göz göre göre geldiğini, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin raporu ile kamuoyuna paylaşmıştı. Hükümet rapora rağmen yaşananlara seyirci kalmıştı.



Rapor, 8 Ekim 2021’de yazıldı, Sosyal Hizmetler Dairesi’nden Çalışma Bakanlığı’na, oradan da Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Hizmetler Dairesi’ne gönderildi.



40 kişinin bulunduğu bakımevinde yaşlı ve hastaların mutsuz oldukları, isyan ettikleri, iyi bakılmadıkları için de oradan ayrılmak istediklerine raporda yer verildi.

Raporda; vakıf binasının fiziki durumunun oldukça kötü olduğu, hijyen açısından ciddi sıkıntıların yer aldığı da belirtildi.

Hastalara verilmesi gereken günlük ilaçlarının çoğu zaman sekteye uğradığı, meyve verilmediği, yeterli personel olmadığı da rapora yansıdı.

“Yaşlı ve hastaların şeker, tansiyon; kolesterol gibi özel sağlık durumlarına göre ayrı ayrı yemekler hazırlanmıyor” denen raporda, “Koridorların ve bazı yatak odalarının tavanları çöktü, hijyen kötü, bazı yatak odalarının tavanları açık, akıtıyor” uyarıları yer aldı.



Rapordan yaklaşık 4 ay sonra Sınırüstü Yaşlı Bakımevi’ndeki görüntülerin sosyal medyaya yansıması ile birlike bakımevi kapatıldı, buradaki kişiler başka merkezlere aktarıldı ve hastanede tedavi altına alındı. Ayrıca, bakımevindeki yaşlılardan biri de Covid-19 nedeniyle yaşamını kaybetti.





İşte Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması



“Sağlık Bakanlığı görünen lüzum üzerine Sınırüstü Yaşlı Bakımevi'nde yaşanan son derece üzücü olaylarla ilgili kamuoyunu aydınlatma ihtiyacı duymuştur.

Sınırüstü Yaşlı Bakımevi Vakıflar İdaresinin tescil ettiği Halk Vakfı mütevelli heyeti tarafından idare edilmektedir.

Sosyal Hizmetler Dairesi, yaşlıların bakım ve rehabilitasyonundan sorumlu devlet kurumudur. Ayrıca açılmak istenen huzurevi ve bakımevlerinin açılmasına izin vermek, onları denetlemek hatta maddi ve teknik yardım yapmak da dairenin görevleri arasındadır.

Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetler Dairesi, bakımevlerinin yönetimini denetleme ve yaptırım uygulama yetkisine sahip değildir.

Dolayısıyla Sosyal Hizmetler Dairesi'nin hazırlamış olduğu raporların gereğini yerine getirmek de yine Sosyal Hizmetler Dairesi sorumluluğundadır.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ancak Sosyal Hizmetlerin yapmış olduğu denetimlere katkı sağlamak amacı ile katılır.

Sağlık Bakanlığı kendi görev yetki ve sorumluluk alanında olan koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini hastaneler ve sağlık merkezlerinde yerine getirmektedir.

Şu anda Halk Vakfına yönetimden el çektirilmiş ve oradaki yaşlılarımızın tedavisi Sağlık Bakanlığı tarafından hastanede yürütülmektedir.







Yasa ‘soruşturma’ emrediyor



Fasıl 154 Ceza Yasasının, "Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Suçlar" başlıklı üçüncü bölümünün 105 A maddesi, “görevinin gereklerini yerine getirmeyi ihmal etmek veya görevinin gereklerini yerine getirmekte gecikmek suretiyle başkalarının haklarını haleldar edenler” için suç tanımı yapıyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi:

“Asıl sorun yasal boşluk”

“Aslında ne Sağlık Bakanlığı’nın ne de bizim bu bakımevini kapatmakla ilgili bir iznimiz vardır çünkü bu gibi yerlerin izinleri belediye ve kaymakamlıktan alınmaktadır.”

Sınırüstü Yaşlı Bakımevi’nde yaşanan olayların ardından Sağlık Bakanlığı ‘yetki bizde değil, Sosyal Hizmetler Dairesindeydi’ açıklaması yaptı, Sosyal Hizmetler Dairesi’nden bir yetkili ise, sağlıkla ilgili bir sıkıntı olduğunda müdahale etmesi gereken kurumun Sağlık Bakanlığı olduğunu belirtti, ‘esas sıkıntıyı Bakımevleri ile ilgili yasa boşluğa’ bağladı.

Sınırüstü Yaşlı Bakımevi’ndeki insanlık dışı yaşamla ilgili 8 Ekim 2021’de yazılan rapor ve YENİDÜZEN’in manşeti sonrasında Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Sağlık Bakanlığı, yetkinin Sosyal Hizmetler Dairesi’nde olduğunu, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin bu yönde yetki sahibi olmadığını açıkladı.

YENİDÜZEN, bu gelişme üzerine Sosyal Hizmetler Dairesi’nin görüşünü sordu, isminin yayınlanmasını istemeyen yetkili, bakımevleri ile ilgili yasada bir boşluk olduğunu ve esas sıkıntının bundan kaynaklandığını dile getirdi.

‘Sağlıkla ilgili bir durumda sorumlu Sağlık Bakanlığı’

Sağlık Bakanlığı’nın kapatma yetkisi olmadığını ancak sağlıkla ilgili sıkıntıların olduğu bir yerin sorumlu kurumunun Sosyal Hizmetler Dairesi değil Sağlık Bakanlığı olabileceğini belirten yetkili durumu şöyle anlattı: “Aslında ne Sağlık Bakanlığı’nın ne de bizim bu bakımevini kapatmakla ilgili bir iznimiz vardır çünkü bu gibi yerlerin izinleri belediye ve kaymakamlıktan alınmaktadır. Dolayısıyla kapatma yetkisi de onlarındır. Esas sıkıntı bu konuyla ilgili yasada bir boşluk olmasıdır. Huzurevi ve bakımevi farklı şeylerdir. Evet, huzurevlerinin sorumluluğu bizdedir ancak bakımevlerini biz kapatamayız. Ancak denetleyebiliriz, denetledik de ama kapatma yetkisi ne yazık ki bizim değil”.

“Sağlıkla ilgili bir sıkıntı varsa, Sağlık Bakanlığı ilgilenir…”

Kapatma yetkisinin belediye ve kaymakamlıkta olduğunu yineleyen Sosyal Hizmetler Dairesi’nden bir yetkili, Sınırüstü konusunda arazi vakıflara ait olduğu için bakımevinin onlar tarafından kapatıldığını da belirtti. Yine de sağlığa aykırı bir durum raporlandığında ilgilenmesi gereken başlıca kurumun Sağlık Bakanlığı olduğuna dikkat çeken yetkili, “sağlığa aykırı bir durum olması halinde, Sağlık Bakanlığı uygun görürse kapatabilir ancak her şekilde esas sorunumuz yasadaki eksikliktir” dedi.

Eczacılar Birliği Başkanı Öksüz:

“Raporumuz soruşturma için Başsavcılık tarafından polise iletildi”

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, Sınırüstü’nde bulunan Halk Vakfı Yaşam Sitesi hazırlanarak yetkili mercilere iletilen raporlarının, bugün Başsavcılık tarafından soruşturma açılması üzere Polis Genel Müdürlüğü’ne iletildiğini duyurdu.

Umut Öksüz’ün açıklaması şöyle:

“KAMUOYUNA ÖNEMLE DUYURULUR

Sınırüstü’nde bulunan Halk Vakfı Yaşam Sitesi ile ilgili Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği tarafından hazırlanarak yetkili mercilere iletilen raporumuz, bugün KKTC Başsavcılığımız tarafından soruşturma açılması üzere Polis Genel Müdürlüğü’ne iletildiğini bildirmek isterim”.

İnsanlık dramına “yetkimiz yok” savunması

GÖZ GÖRE GÖRE İHMAL

Eczacılar Birliği Başkanı Öksüz: “Raporumuz soruşturma için Başsavcılık tarafından polise iletildi”

Sınırüstü Halk Vakfı Yaşam Sitesi restore edilecek

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