Ada-Sen, Petrol-İş sendikasının eylemine destek belirtti

Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (Ada-Sen) Başkanı Kağan Mındıkoğlu, Kıbrıs Türk Petrollerinde (K-PET) 9 çalışanın işten durdurulmasına yönelik girişimlere tepki göstererek, Kıbrıs Türk Petrol İşçileri Sendikası (Petrol-İş) tarafından başlatılan süresiz greve destek belirtti.

Sendika Başkanı Mındıkoğlu, K-PET’te 9 çalışanın işten durdurulmasına yönelik girişimlerin kabul edilemez olduğunu belirterek, emekçilerin haklarının korunması ve mağduriyet yaşamalarının önlenmesi için Petrol-İş Sendikası’nın yanında olduklarını vurguladı.

Mındıkoğlu, çalışanların iş güvencesinin korunmasının yalnızca ilgili iş yerindeki emekçilerin değil, tüm çalışma hayatının ortak meselesi olduğunu ifade ederek, hiçbir çalışanın mağdur edilmesini istemediklerini kaydetti.

“9 emekçinin işten durdurulmasını kabul etmiyoruz” diyen Mındıkoğlu, çalışanların alın teriyle geçimlerini sağladığını ve her birinin ailesinin sorumluluğunu taşıdığını belirterek, işten durdurma girişimlerinin çalışanlar ve aileleri üzerinde yaratacağı olumsuz sonuçlara dikkat çekti.

Sorunların işten çıkarma yoluyla değil, diyalog ve uzlaşıyla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Mındıkoğlu, çalışma hayatında yasaların, tüzüklerin ve çalışanların haklarının esas alınması gerektiğini belirterek, işveren tarafını çalışanların mağduriyetine yol açabilecek adımlardan kaçınmaya ve uzlaşı yönünde sorumluluk almaya çağırdı.

Petrol-İş Sendikası’nın ortaya koyduğu taleplerin dikkate alınması gerektiğini ifade eden Mındıkoğlu, “Kıbrıs Türk Ada Sendikası olarak Petrol-İş Sendikası’nın ve emekçi kardeşlerimizin yanındayız. Dokuz çalışanımızın işten durdurulmasını kabul etmiyoruz. Hiçbir emekçinin ekmeğiyle oynanmamalı, çalışanların iş güvencesi tehlikeye atılmamalıdır. Sorunun çözümü, çalışanları mağdur etmek değil, diyalog kurarak ortak bir noktada buluşmaktır” dedi.

Mındıkoğlu, yaşanan sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması ve dokuz çalışanın işlerine devam edebilmesi için gerekli adımların atılması çağrısında bulunarak, emekçilerin haklarının korunması yönündeki dayanışmalarını sürdüreceklerini belirtti.