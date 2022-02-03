GÖZ GÖRE GÖRE İHMAL

İnsanlık ayıbı görüntülerle kamuoyuna yansıyan Sınırüstü’ndeki Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’ndeki insanlık dramının göz göre göre geldiği, bu durumun Sosyal Hizmetler Dairesi raporuna da yansıdığı ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne gönderildiği ortaya çıktı.

Rapor, Ersan Saner’in Başbakan, Ali Pilli’nin de Sağlık Bakanı olduğu dönemde, 8 Ekim 2021’de yazıldı. O günden bugüne herhangi bir adım atılmaması dikkat çekti, yaşlı ve hastaların kaderlerine terk edilmesi de daha da can yaktı.



YENİDÜZEN



Yürek burkan, iç sızlatan görüntülerle kamuoyuna yansıyan Sınırüstü’ndeki Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’ndeki insanlık dramının göz göre geldiği, bu durumun Sosyal Hizmetler Dairesi raporuna da yansıdığı ortaya çıktı.

Raporun, Ersan Saner’in Başbakan, Ali Pilli’nin de Sağlık Bakanı olduğu dönemde, 8 Ekim 2021’de yazıldığı görüldü.

O günden bugüne herhangi bir adım atılmaması dikkat çekti, yaşlı ve hastaların kaderlerine terk edildiği de daha da yürek sızlattı.

40 kişinin bulunduğu bakımevinde yaşlı ve hastaların mutsuz oldukları, isyan ettikleri, iyi bakılmadıkları için de oradan ayrılmak istediklerine raporda yer verildi.

Raporda; vakıf binasının fiziki durumunun oldukça kötü olduğu, hijyen açısından ciddi sıkıntıların yer aldığı da belirtildi.

Hastalara verilmesi gereken günlük ilaçlarının çoğu zaman sekteye uğradığı, meyve verilmediği, yeterli personel olmadığı da rapora yansıdı.

RAPORDAN: Mutsuz olan, isyan eden, iyi bakım yapılmadığı için oradan ayrılmak isteyen birçok yaşlı var.

Günlük ilaçlar çoğu zaman verilmiyor.

Koridorların ve bazı yatak odalarının tavanları çöktü, hijyen kötü, bazı yatak odalarının tavanları açık, akıtıyor.

Çoğu yerde sıva ve boyalar döküldü, duvarlar nem ve rutubet içinde

Yeterli sayıda duş ve tuvalet yok, salgın ortamında yeterince temiz ve hijyenik değil

Bakımevindeki kişiler yemeklerden pek memnun değil.

Akşamları sıklıkla sadece çorba veriliyor , ara öğünleri ise çok seyrek olarak veriliyor.

Her gün meyve verilmiyor.

Yaşlı ve hastaların yanlarında bir görevli olmadığı gün içerisinde çoğunlukla kendi başlarına kalıyorlar.

Vakıfta yeterli sayıda hasta bakıcı olmamasından dolayı yaşlıların kaliteli bakım hizmeti aldıkları düşünülemez.

Yemek, temizlik ve bakım konularında ciddi eksiklikler var

Hazırlanan günlük/aylık bir yemek listesi yok.

Yaşlı ve hastaların şeker, tansiyon; kolesterol gibi özel sağlık durumlarına göre ayrı ayrı yemekler hazırlanmıyor.



İşte o rapor:

“Yetkili biri ile görüşme imkan olmadı”

“Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi sıklıkla ziyaret edilmekle birlikte son olarak 5 ve 7 Ekim 2021 tarihlerinde iki ziyaret gerçekleştirilmiştir. Son dönemdeki salgın hastalık Covid-19 sebebi ile ziyaretçi kabulü olmayan Vâkıfa yapılan ziyaret esnasında salgın hastalık önlem ve kurallarına uyulmuştur.

Yapılan ziyaretlerde yetkili biri ile görüşme imkan olmamıştır. Her iki ziyarette de Vakıf Müdürü Fahri Bilgehan’ın özel işi nedeniyle dışarda olduğu, Vakıf Kurucusu Melek Doğan’ın ise kısa süre önce bir ameliyat geçirdiği ve hastanede tedavi gördüğü öğrenilmiştir. Ziyaret esnasında Vakıf hemşiresinden bilgi alınmıştır.”

“Vakıf binasının fiziki durumunu oldukça kötü”

“Edinilen bilgiye göre Vakıf’ta biri tam, biri yarı zamanlı olmak üzere iki hemşire; iki hasta bakıcı, bir ergotereapist, bir temizlik görevlisi ve bir aşçı çalınmaktadır. Vakfın kapasitesinin 70, ikamet eden kişi sayısın 40 olduğu öğrenilmiştir.

Yapılan gözlem ve incelemede Vakıf binasının fiziki durumunun oldukça kötü olduğu koridorların ve bazı yatak odalarının tavanlarının açık olduğu ve akıttığı, çoğu yerde sıva ve boyaların döküldüğünü, duvarların nem ve rutubet içinde olduğu gözlemlenmiştir. Yeterli sayıda duş ve tuvalet olmasına rağmen, özellikle salgın hastalık olan böyle bir dönemde, yeterince temiz ve hijyenik olmadıkları dikkati çekmiştir. Yatak odaları büyük ve geniştir. 3 tane büyük yatak odası vardır. Bu odaların 2 tanesi kadınlar Koğuşu, diğeri ise erkekler koğuşu olarak adlandırılmaktadır. Odaların her birinde 7-8 yaşlı kalmaktadır. Ayrıca daha küçük özel odaların olduğu da görülmüştür. 7 tane özel oda vardır. Bu odaların dördü tek kişilik diğer üçü ise iki kişiliktir.”

“Odalar hijyenik değil, yataklar eski ve bakımsız”

“Genel olarak odaların hijyenik olmadığı, kullanılan yatakların eski ve bakımsız olduğu görülmüştür. Yatalak olan ve sürekli yatağa bağlı olan hastalar vardır.

Hastaların birçoğu ise tekerlekli sandalyededir.”

“Her gün meyve verilmiyor, akşamları genelde çorba veriliyor”

“ Yemekhane ve mutfakta yapılan incelemede yeterli ekipmanın olduğu görülmüştür. Gıdaların muhafaza edildiği soğutucular ve yemeklerin pişirildiği tencereler ile ocakların temiz olduğu tespit edilmiştir. Yemekler vakıfta bulunan aşçı tarafından pişirilmektedir. Orada ikamet eden yaşlılardan edinilen bilgiye göre her gün 3 ana öğün verilmektedir. Yemeklerden pek memnun olmadıkları, akşamları sıklıkla sadece çorba verildiği, ara öğünlerin ise çok seyrek olarak verildiği öğrenilmiştir. Örneğin her gün meyve verilmemektedir. Vakıf aşçısından edinilen bilgiye göre diyetisyen tarafından

hazırlanan günlük/aylık bir yemek listesi yoktur. Her gün pişirilecek yemeğe genellikle aşçı veya vakıf kurucusu Melek hanım karar vermektedir.

Görüldüğü kadarıyla yaşlı ve hastaların şeker, tansiyon; kolesterol gibi özel sağlık durumlarına göre ayrı ayrı yemekler hazırlanmamakta, her gün iki çeşit yemek pişmekte ve herkes aynı yemeği yemektedir.”

“Bahçe bakımsız, kaliteli zaman geçirebilmeleri için pek uygun değil”

“ Vakıfın bahçesi dikenler ve yabani otlarla kaplıdır. Uzun süredir çevre temizliği yapılmadığı anlaşılmaktadır. Bu açıdan bahçe, yaşlıların rahatlıkla dolaşıp hava almaları, dışarıda kaliteli zaman geçirebilmeler için pek uygun görülmemektedir. Bina dışında ayrı bir çamaşır odası bulunmaktadır. Vakıfta ikamet eden herkesin kıyafetleri karışık olarak orada yıkanmaktadır. Vakıf'a gerçekleştirilen her iki ziyarette de sadece bir hemşirenin orada olduğu görülmüştür. Diğer hemşirenin ise yüksek lisans derslerinden dolayı yarı zamanlı olarak çalışacağı öğrenilmiştir. Görevli hemşire yaşlıların şeker, tansiyon ölçümlerini yapmakta, hap ve ilaçlarını düzenleyerek vermektedir. Yapılan ziyarette görevli Ergotereapistin bir yaşlıya fizik tedavi hareketleri yaptırdığı görülmüştür. Ergoterapistten edinilen bilgiye göre haftanın beş günü Vakıfa gelerek yaşlılar ile grup ve bireysel çalışmalar yaptığı öğrenilmiştir. Kişilerin yemek yiyebilme, giyinebilme, gibi temel becerilerini ve günlük yaşam aktivitelerini geliştirmeye yönelik: egzersizlerin yanı sıra yatalak olan yaşlıların yaralarını önleyebilmek için çeşitli fizik tedavi hareketleri yaptırılmaktadır.

Ayrıca ayni görevli orada ikamet eden yaşlılar ile el işi ve resim gibi aktiviteler de yapmaktadır. Ziyaret esnasında yaşlıların bir kısmının odalarında dinlendiği, diğerlerinin ise ortak dinlenme alanında, koridorlarda ve bahçede vakit geçirdikleri görülmüştür.”

“Yemek, temizlik ve bakım konularında ciddi eksiklikler var”

“Yaşlı ve hastaların yanlarında bir görevlinin olmadığı gün içerisinde çoğunlukla kendi başlarına oldukları öğrenilmiştir. Özet olarak Vakıfta yeterli sayıda hasta bakıcı olmamasından dolayı yaşlıların kaliteli bakım hizmeti aldıkları düşünülemez. Yemek konusunda her gün tek tip yemek hazırlandığından yaşlıların tansiyon, kolesterol, şeker gibi özel sağlık durumlarının göz önünde bulundurulup, bulundurulmadığı şüphelidir. Yemek, temizlik ve bakım konularında ciddi eksiklikler vardır.”

“Mutsuz olan, isyan eden, iyi bakım yapılmadığı için oradan ayrılmak isteyen birçok yaşlı var”

“Orada bulunan yaşlılar ile yapılan sohbetlerden çoğunun orada bulunmaktan, oradaki bakımdan mutsuz oldukları öğrenilmiştir. Kendilerine verilmesi gereken günlük ilaçlarının çoğu zaman sekteye uğradığı öğrenilmiştir.

Vakıf binasının iç taraftan görüldüğü kadarıyla koridorların ve bazı yatak odalarının tavanlarının çökme yaptığı, görüntü ve hijyen olarak rahatsız edici olduğu gözlemlenmiştir. Mutsuz olan, isyan eden, iyi bakım yapılmadığı için oradan ayrılmak isteyen birçok yaşlı bulunmaktadır.

6 maddelik öneri…

“ Personel sayısının yetersiz olmasından vakıfta ivedi olarak düzeltilmesi gereken olgular şu şekildedir;



1- Personel sayısı ile ilgili aksaklılarının giderilmesi adına gerekli istihdamın ivedi olarak yapılması gerekmektedir: (Hasta bakıcı, hemşire, temizlik görevlisi, güvenlik). Ayrıca orada çalışanlarının yatırımlarının düzenli yapılmadığı için işi bıraktıkları bu nedenle personel sıkıntısı yaşandığı öğrenilmiştir.



2- Yaşlı ve hastaların kullanımında olan yatak, sandalye, oturma tuvaleti vb, yenilenmeli; eşyaları için gerekli depolama alanları sağlanmalıdır.



3- Vakıfta ikamet eden hasta ve yaşlıların değişik hastalıklardan muzdarip oldukları düşünüldüğünde kendilerine hazırlanan öğünlerin tek çeşitte kalmaması, menülerin uzman bir diyetisyen tarafından hazırlanması gerekmektedir.



4- Misafirlerin hayati olgulardan biri olan ilaç periyotlarının atlanmaması adına bir tablo yapılıp uygun yere asılması ve görevli personelin konuyu rahatça takip etmesi sağlanmalıdır.

5- Misafirlere hizmet vermeleri adına psikolog vb doktorların belli periyotlarda vakıfa ziyarette bulunmaları sağlanmalıdır.



6- Vakıf bahçesinin yabani otlar ve dikenlerden arındırılıp açık havada daha kaliteli ve güvenli zaman geçirebilecekleri bir ortam sağlanmalıdır.”

İÇLER ACISI

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Sınırüstü’ndeki trajedi: "Eylül ayından beri sizlere yazıyorum, uyarıyorum, yalvarıyorum!"