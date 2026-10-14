Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Dev-İş Federasyonu’na bağlı Petrol-İş’in K-PET’te dokuz emekçinin işten çıkarılması gerekçesiyle başlattığı süresiz greve destek belirtti.

Basın-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, K-PET yönetiminin, işçilerin geçim kaynaklarını ortadan kaldırmaya kalkıştığını, uzlaşma girişimlerine rağmen işten çıkarmalarda ısrar ettiği öne sürülerek, emekçilerin patronların keyfi kararlarına göre işe alınıp, işten çıkarılabilecek bir maliyet kalemi olmadığı kaydedildi.

İş güvencesinin "bir lütuf değil, emekçilerin hakkı" olduğu ifade edilen açıklamada, sermayenin karşısında emekçilerin en büyük gücünün örgütlülükleri ve birbirleriyle dayanışmaları olduğu belirtildi.

Açıklamada, K-PET yönetimine işten çıkarma girişiminden derhal vazgeçmesi ve çalışanların iş güvencesini koruması çağrısında bulunuldu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da emekçilerin haklarının korunması için sorumluluk almaya davet edildi.

Sendikanın, Petrol-İş’in grevinin ve emekçilerin mücadelesinin yanında olduğu belirtilen açıklamada, hiçbir emekçinin ekmeğinden edilmediği, işçilerin örgütlü gücünün hiçe sayılamadığı bir çalışma yaşamı için dayanışmayı büyütmeye ve sendikasız işçi çalıştırılması yasaklanana kadar mücadeleye devam edileceği kaydedildi.

Bir işçinin ekmeğine uzanan her girişimin tüm emek hareketini karşısına alacağı belirtilen açıklamada, “Yaşasın sınıf dayanışması, yaşasın örgütlü mücadele” ifadelerine yer verildi.