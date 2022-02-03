Eczacılar Birliği Başkanı Öksüz: “Raporumuz soruşturma için Başsavcılık tarafından polise iletildi”

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, Sınırüstü’nde bulunan Halk Vakfı Yaşam Sitesi hazırlanarak yetkili mercilere iletilen raporlarının, bugün Başsavcılık tarafından soruşturma açılması üzere Polis Genel Müdürlüğü’ne iletildiğini duyurdu.

Umut Öksüz’ün açıklaması şöyle:

“KAMUOYUNA ÖNEMLE DUYURULUR

Sınırüstü’nde bulunan Halk Vakfı Yaşam Sitesi ile ilgili Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği tarafından hazırlanarak yetkili mercilere iletilen raporumuz, bugün KKTC Başsavcılığımız tarafından soruşturma açılması üzere Polis Genel Müdürlüğü’ne iletildiğini bildirmek isterim”.

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