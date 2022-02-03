Sınırüstü Halk Vakfı Yaşam Sitesi restore edilecek

İskele Belediyesi’nde, fiziki koşullarının yetersizliği nedeniyle boşaltılan Sınırüstü’ndeki Halk Vakfı Yaşam Sitesi ile ilgili toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, bilirkişi raporu doğrultusunda binanın restorasyonuna karar verildi.

Toplantıya, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Birlik Yönetim Kurulu üyesi Erdoğan Bekiroğlu, Vakıflar İdaresi’nden Mehmet Güneş, İş Kadınları Derneği Başkanı Semral Erel, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Disiplin Kurulu üyesi Şebnem Kamacıoğlu, iş insanı ve China Bazaar Direktörü Mazhar iqbal Choudhry katıldı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’ndan alınan bilgiye göre gayriresmî olarak gerçekleşen toplantıda, yaşlı bakımevi ile ilgili eylem planı ele alındı.

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Sadıkoğlu TAK muhabirine yaptığı açıklamada, bilirkişi tarafından yapılan incelemede binanın restorasyonuna karar verildiğini ve hazırlıkların bu yönde yapılacağını belirtti.

Sadıkoğlu, bilirkişi raporunda bakımevinin restore edilebileceğinin belirtildiğini, böylece sürecin daha da hızlı ilerleyeceğini kaydetti.

Yaşlı bakımeviyle ilgili eylem planını idari ve yapım olarak ikiye ayırdıklarını kaydeden Sadıkoğlu, idari kısmında Cumhurbaşkanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Sağlık Bakanlığı ve İskele Belediyesi’nin olacağını, yapım kısmında da Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği, yatırımcılar ve iş insanlarının yer alacağını söyledi.

Sadıkoğlu, dünkü toplantıyla ilgili bugün Sağlık Bakanlığı’na yarın da Başbakanlığa bilgi verileceğini ifade ederek, amaçlarının Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nde sürdürülebilir bir yapı oluşturmak olduğunu sözlerine ekledi.

Sınırüstü’ndeki Halk Vakfı Yaşam Sitesi’ndeki kötü bina ve yönetim koşulları ile burada barınan insanların yaşadığı sıkıntıların basına yansımasıyla kamuoyunda büyük bir duyarlılık oluşmuş; Başbakan Faiz Sucuoğlu yerinde inceleme yaparak gerekli önlemlerin alındığını açıklamıştı. İlk etapta boşaltılan binada yaşayanlardan Covid-19 pozitif olanlar Pandemi Hastanesi’ne, ötekiler de bir yurda yerleştirilmişti.

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