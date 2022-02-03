İnsanlık dramına “yetkimiz yok” savunması

Sınırüstü Yaşlı Bakımevi’ndeki insanlık dışı yaşamla ilgili 8 Ekim 2021’de yazılan rapor ve YENİDÜZEN’in manşeti sonrasında Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Sağlık Bakanlığı, yetkinin Sosyal Hizmetler Dairesi’nde olduğunu, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin bu yönde yetki sahibi olmadığını açıkladı.



“Dolayısıyla Sosyal Hizmetler Dairesi'nin hazırlamış olduğu raporların gereğini yerine getirmek de yine Sosyal Hizmetler Dairesi sorumluluğundadır” denen açıklamada, devletin kurumları böylece sorumluluğu birbirine atmış oldu.



“Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ancak Sosyal Hizmetlerin yapmış olduğu denetimlere katkı sağlamak amacı ile katılır” görüşüne de yer verilen açıklamada, “Şu anda Halk Vakfına yönetimden el çektirilmiş ve oradaki yaşlılarımızın tedavisi Sağlık Bakanlığı tarafından hastanede yürütülmektedir” bilgisi paylaşıldı.



YENİDÜZEN, Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’ndeki insanlık dramının göz göre göre geldiğini, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin raporu ile kamuoyuna paylaşmıştı. Hükümet rapora rağmen yaşananlara seyirci kalmıştı.



Rapor, 8 Ekim 2021’de yazıldı, Sosyal Hizmetler Dairesi’nden Çalışma Bakanlığı’na, oradan da Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Hizmetler Dairesi’ne gönderildi.



40 kişinin bulunduğu bakımevinde yaşlı ve hastaların mutsuz oldukları, isyan ettikleri, iyi bakılmadıkları için de oradan ayrılmak istediklerine raporda yer verildi.

Raporda; vakıf binasının fiziki durumunun oldukça kötü olduğu, hijyen açısından ciddi sıkıntıların yer aldığı da belirtildi.

Hastalara verilmesi gereken günlük ilaçlarının çoğu zaman sekteye uğradığı, meyve verilmediği, yeterli personel olmadığı da rapora yansıdı.

“Yaşlı ve hastaların şeker, tansiyon; kolesterol gibi özel sağlık durumlarına göre ayrı ayrı yemekler hazırlanmıyor” denen raporda, “Koridorların ve bazı yatak odalarının tavanları çöktü, hijyen kötü, bazı yatak odalarının tavanları açık, akıtıyor” uyarıları yer aldı.



Rapordan yaklaşık 4 ay sonra Sınırüstü Yaşlı Bakımevi’ndeki görüntülerin sosyal medyaya yansıması ile birlike bakımevi kapatıldı, buradaki kişiler başka merkezlere aktarıldı ve hastanede tedavi altına alındı. Ayrıca, bakımevindeki yaşlılardan biri de Covid-19 nedeniyle yaşamını kaybetti.





İşte Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması



“Sağlık Bakanlığı görünen lüzum üzerine Sınırüstü Yaşlı Bakımevi'nde yaşanan son derece üzücü olaylarla ilgili kamuoyunu aydınlatma ihtiyacı duymuştur.

Sınırüstü Yaşlı Bakımevi Vakıflar İdaresinin tescil ettiği Halk Vakfı mütevelli heyeti tarafından idare edilmektedir.

Sosyal Hizmetler Dairesi, yaşlıların bakım ve rehabilitasyonundan sorumlu devlet kurumudur. Ayrıca açılmak istenen huzurevi ve bakımevlerinin açılmasına izin vermek, onları denetlemek hatta maddi ve teknik yardım yapmak da dairenin görevleri arasındadır.

Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetler Dairesi, bakımevlerinin yönetimini denetleme ve yaptırım uygulama yetkisine sahip değildir.

Dolayısıyla Sosyal Hizmetler Dairesi'nin hazırlamış olduğu raporların gereğini yerine getirmek de yine Sosyal Hizmetler Dairesi sorumluluğundadır.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ancak Sosyal Hizmetlerin yapmış olduğu denetimlere katkı sağlamak amacı ile katılır.

Sağlık Bakanlığı kendi görev yetki ve sorumluluk alanında olan koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini hastaneler ve sağlık merkezlerinde yerine getirmektedir.

Şu anda Halk Vakfına yönetimden el çektirilmiş ve oradaki yaşlılarımızın tedavisi Sağlık Bakanlığı tarafından hastanede yürütülmektedir.

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