“KHK Başkanı Sınav Tüzüğü’nü şeffaflıktan uzaklaştırmaya çalışıyor”

KTAMS ve KAMU-SEN, ortak bir basın açıklaması yaparak, bugün Kamu Hizmeti Komisyonu’nda yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın imzasını taşıyan ortak açıklamada, Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü yarışma sınavlarında 17 yıldan beri uygulanan yöntemin, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu’nun “ben yaparım olur” zihniyeti ile ortadan kaldırmak istendiği ifade edildi.

Açıklamada, gözlemci olarak sınavlara katılan sendikalara şeffaf bir şekilde adayların kriter puanları ile bilgi ve belgelerin verildiği ifade edilerek, KHK Başkanı Köseoğlu’nun, Sınav Tüzüğü’nü şeffaflık ve adaletten uzaklaştırmaya çalıştığı vurgulandı:

“Komisyon Başkanı olarak atandığı günden beri Sendikaların gözlemci olmasını dahi hazmedemediğini tavırları ile ortaya koyan, Sınav Tüzüğünü değişterek şeffaflıktan ve adaletten uzaklaşmaya çalışan Köseoğlu’nun bu tavrı bizler için şaşırtıcı olmamıştır.”

“Köseoğlu’nun Başbakanlık Müsteşarlığı yaptığı dönemde yapılan partizanca istihdamların altına imza atan kişi olarak Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan adalete ve şeffaflığa dayalı icraat beklemek ölü gözünden yaş beklemektir” denilen açıklamada, Köseoğlu’nun KHK’nın başına atayan zihniyetin temsilcisi olarak kurumu partizanca emelleri için kullanmayı amaçladığı iddia edildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Sn. Ömer Köseoğlu Anayasal bir kurum olarak tarafsız, şeffaf ve adil olması gereken Kamu Hizmeti Komisyonu’nu babasının çiftliği gibi idare edeceğini zannediyorsa yanılıyor. Sendikalarımızın buna geçit vermeyeceğini belirtir, demokrasiye, adalete ve şeffaflığa dayalı bir yönetim için sonuna kadar mücadele edeceğimizi vurgularız.”

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