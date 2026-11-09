Nazlı: “Çocuklarla çekilen fotoğrafları basına servis etmek siyasi istismardır”

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Cansu N. Nazlı, çocukların kendilerinin, fotoğraflarının ve adlarının siyasi propaganda malzemesi yapılmaması gerektiğini belirterek çocuk haklarına verilen önemin bu alanda uygulanan politikalarla gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Çocuk haklarını savunanların ve çocukların haklarıyla var olduğuna gerçekten inananların, çocukların kendilerini, fotoğraflarını ve adlarını siyasi propaganda malzemesi yapmamaları gerektiğini bildiklerini ve bilmeleri gerektiğini ifade eden Nazlı, çocuk haklarının ne kadar önemsendiğinin bu alanda hayata geçirilen politikalarla gösterilmesi çağrısında bulundu.

Nazlı, çocuklarla birlikte görünmenin ve onlarla fotoğraf çekip bu fotoğrafları propaganda malzemesi haline getirmenin, çocukların önemsendiğini değil, siyasi olarak kullanıldığını gösterdiğini belirtti.

Nazlı, ilkokula seçim ziyareti yaparak çocuklarla çekilen fotoğrafları basına servis etmenin çocukları siyasi istismar etmek olduğunu vurguladı.