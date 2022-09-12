KAMU HİZMETİ KOMİSYONU'NDAKİ YENİ UYGULAMA... Barçın: Yaşanılanlar tam anlamıyla skandal

CTP Milletvekili Devrim Barçın, KTAMS ve Kamu-Sen başkanlarının tutuklanmalarının ardından bilgi almak için Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gitti.

Barçın, “Yaşanılan tam anlamıyla skandaldır” diyerek, 15 yıl sendikacılık geçmişi olduğunu, ilk kez böyle bir şeyle karşı karşıya kalındığını belirtti.

KHK Başkanı Ömer Köseoğlu’nun sendika başkanlarından şikayetçi olması nedeniyle ifadelerinin alınacağını söyleyen Barçın, “Yaptığı faşizan bir uygulamadır. Başbakanlık Müsteşarlığı döneminde de usulsüz işler yapmıştı. Kime ne torpil geçmeyi hedefliyor?” diye sordu.

Barçın, “Ömer Köseoğlu, o koltuğa oturduktan sonra Cumhuriyet Meclisi personel ihtiyaçlarını KHK’ya gönderir. KHK Başkanı, ‘Beni istediğim yasayı yapmazsanız, Meclis’in personel ihtiyaçlarına yönelik münhal çıkmam’ diyor. Sınavların seçim yasaklarında da yapılmasını istiyor.

Ülkenin her yerinin sapır sapır döküldüğünü ifade eden Barçın, “Yaşananları kınıyorum” şeklinde konuştu.

Komisyon Odası’na giren sendikacılar tutuklandı