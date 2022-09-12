Komisyon Odası’na giren sendikacılar tutuklandı

KTAMS ve Kamu-Sen mülakatlarda sendikaların dışlandığı gerekçesi ile Kamu Hizmeti Komisyonu'nda şok eylem yaptı. Komisyon Odası’na giren sendikacılar polis tarafından tutuklandı.

Sendika üyeleri bugün yapılacak gardiyanlık mülakatı öncesinde mülakatların yapılacağı "komisyon odasına” girerek durumu protesto ediyor.

Komisyon odasında bulunan sendikalar, Kamu Hizmeti Komisyonu görevlileri tarafından içeriye kilitlendi.

Odada çok sayıda polis bulunuyor.

Yetkililer, "içerde mülakat var" iddiasıyla basını da içeri almadı.

KTAMS ve Kamu-Sen yöneticileri mülakatlarda sendikalarla paylaşılan kriter puanları gibi bazı bilgilerin kaldırıldığını belirtti. “15 yıllık uygulama bir anda kaldırıldı” diyen sendikaların eyleminde sürüyor.

DETAYLAR GÜNCELLENECEK