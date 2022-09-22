“Kelimenin tam anlamıyla ülke yağmalanıyor”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Yönetim Kurulu, İskele, Yeniboğaziçi ve Mağusa’daki imar sorunuyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi, açıklamada “Artık ‘imar rantı’ demek bile mümkün değil. Söz konusu olan, kelimenin gerçek anlamı ile ülkenin yağmalanmasından başka bir şey değildir” ifadeleri kullanıldı.

KTEZO’dan yapılan yazılı açıklamada, mevcut iktidar ve bazı kesimler için ülkenin her karışının “satılacak mal” olarak görüldüğü ifade edilerek, “Bize abarttığımız sakın ola ki söylenmesin. Bu ülke Girne gibi bir örneği yaşadı ve yaşıyor” denildi.

“Hiçbir ülke hele bizim gibi küçücük ölçekte bir ülke buna dayanamaz, çünkü yakında betonun dışında ülke kalmaz” denilen açıklamada, “Vicdan ve iyi niyet bu işin neresinde?” sorusu soruldu.

“Ada nüfustan değilse bile yapılacak inşaatlardan batacak” denilen açıklamada, “Odamız dün olduğu gibi bugün de arsızlığın her türlüsüne karşı çıkmaya devam edecek, kamu çıkarları, planlama ve gelecekten yana taraf olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Kaç dosya, kaç para?

“Önerimiz, Üstel’in tüm tarafları toplayarak uzlaşı yollarını araması”