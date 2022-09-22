“Önerimiz, Üstel’in tüm tarafları toplayarak uzlaşı yollarını araması”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi’ndeki imar sorunu konusunda yazılı bir açıklama yaparak, Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel’e, “tüm tarafları bir masa etrafında toplayıp uzlaşı yollarını araması” önerisinde bulundu.

Açıklamada, dört yıldan beri devam eden imar planı çalışmalarının bir türlü sonuçlandırılamadığı ve bölgenin planlı olarak gelişmesinin, “imar faaliyetlerini yasaklamak anlamını taşıyan” emirnamelerle baskı altına alındığı ve günün sonunda sorunun, mahkeme kararları ile içinden çıkılmaz bir hale getirildiği ifade edildi.

“KKTC, her çalışma ve kararın mahkemeye taşındığı garip bir ülke haline dönüştürüldü”

“KKTC’nin, her çalışma veya kararın mahkemeye taşındığı; hiçbir kamusal uygulama veya planlamanın yapılamadığı garip bir ülke haline dönüştürüldüğü” belirtilen açıklamada, “Bundan kurtulmanın yolunu ‘uzlaşma’ olarak öngörüyor olsak bile, uzlaşmanın da ancak ve ancak ‘hukuka ve farklı görüşlere saygı’ ile sağlanabileceğini vurgulamak istiyoruz” denildi.

“Bu karmaşanın devam etmesi, sorunları büyütmekten başka bir sonuç doğurmayacak”

Söz konusu bölgelerdeki binlerce konutun izin süreçleri tam olarak sonuçlandırılmadan satıldığı ifade edilen açıklamada, “Bu karmaşanın devam etmesi, sorunları büyütmekten başka bir sonuç doğurmayacak; ülkemiz bir potansiyelini daha bu şekilde yitirmiş olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Öneri..

Açıklamada son olarak, “Bu aşamada önerimiz, Başbakan Sayın Üstel’in ilgili bütün tarafları bir masa etrafında toplayarak uzlaşı yollarını araması olacaktır” denildi.