Kasoulides: “Güven yaratıcı önerilerimiz samimidir, kabul ediniz”







Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides, Kıbrıs sorununa çözüm için çalışmaktan hiçbir zaman yorulmayacağını söyledi.



Kıbrıslı Rum bakan, Maraş’ın Birleşmiş Milletler gözetiminde yasal sahiplerine devriyle birlikte Ercan Havaalanı ve Mağusa Limanı’nı dünyaya açılması önerilerini yineledi, “Güven Yaratıcı Önlemlemler’in kabulü” çağrısı yaptı.



Maraş (Varosha) etkinliğinde konuşan Kasoulides, tek yolun diyalog ve tek seçeneğin Kıbrıs sorununa Birleşmiş Milletler parametreleri esasında bir çözüm olduğunu söyledi.



Kasoulides, bu yılın, yerlerinden edilme ve göçmen haline gelinmenin 48’inci yıldönümü olduğunu belirtti.

Maraş’ı terk edilmişliğin yıkıcı merhametine kalmış bir ışık ve su, güzellik ve keyif şehri olarak tanımlayan Ioannis Kasoulides, burada vaatler, eleştiriler, yeniden seçilme ya da slogan için bulunmadığını söyledi.



Maraş’ı kurtarmak için ısrarlı çabalar gösterdiğini anlatan Kasoulides, bir tek şeyin kesin olduğunu belirtti; “O da Kıbrıs sorununu çözmek için müzakerelerin başlamasına yönelik ön koşulları ve hareketliliği oluşturmak için sistemli olarak çalışmaktan hiçbir zaman yorulmayacağımızdır” dedi.



Kıbrıslı Rum bakan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diyalogdan başka ne yol ne de bir başka bir seçenek vardır. Tek seçenek Kıbrıs sorununa Birleşmiş Milletler (BM) parametrelerine göre bir çözümdür. Kıbrıs Cumhuriyeti’ni yeniden birleştirecek ve kurumsal bir çerçevede işleyebilir bir sisteme dönüştürüp yavaş yavaş geliştirecek, Devlet’in düzenli ve yapısal bir şekilde işleyebilmesinin, tüm halk için güvenlik ve refahın koşullarını sağlanabilmesinin tek yolu budur.”

“Biz BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarının sağladığı, siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli, iki toplumlu kabul edilmiş bir çerçeve esasında Kıbrıs sorununa yaşayabilecek bir çözüm bulunması için çalışacağımız taahhüdüne bağlıyız. Bu çözüm, halkı ve ülkeyi yeniden birleştirecektir.”

Maraş’a yönelik BM Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararlarında yer alan maddelere ve bu kararların ruhuna dikkat çeken Kasoulides, Türkiye’nin “yasa dışı” olarak yorumladığı faaliyetlerini de kınadı.

Kasoulides, hükûmetin Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılmasıyla ilgili BM Güvenlik Konseyi’nin son kararını memnunlukla karşıladığını ifade etti ve orada Kıbrıs’la ilgili tüm kararların tekrar edildiğini hatırlattı.

Ioannis Kasoulides, Türkiye’nin uluslararası hukuku görmezden gelmesine ve çifte standart politikası uygulamasına izin verilemeyeceğini, son yedi aydan beri tüm temaslarında, Türkiye’nin yasa dışı faaliyetlerini kınayan muhataplarından destek aldığını bildirdi.

“Samimi ve cesur öneriler”

Kasoulides konuşmasında, hükûmetin son birkaç aydan beri sunduğu Güven Artırıcı Önlemler paketine de değindi; Önlemler samimi ve cesurca olduğunu, uygulanmalarının her iki toplumun karşılıklı faydasına olacağını belirtti.

Dışişleri Bakanı, Önlemler paketinin, iki devletli bir politikada ısrar eden, müzakerelerin başlaması için Kıbrıs Türk toplumunun egemen eşitlik statüsünün tanınmasını isteyen Kıbrıs Türk tarafının görüşlerinin kabul edilmez olduğunun ve yeniden birleşme hedefine ters düştüğünün altını çizdi.

Kasoulides, Kıbrıslı Türk liderliğinin bir mektupla karşı öneriler yaptığını, bunların iki taraf arasında bir diyalog için ortak bir istek olup olmadığından emin olmak için dikkatle inceleyeceklerini bildirdi.

Ioannis Kasoulides şöyle devam etti:

“Kıbrıs Rum tarafını endişelendiren kördüğümdür. Endişe ve hayal kırıklığı yaratan budur.”

“Biz şehrimizi geri istiyoruz. Kınamalar, BM kararları ve önermeler yeterli değildir.”

“Kıbrıs Türk liderliğinden, Kıbrıslı Türklerin beklentilerine yanıt vermesi, seslerini duyması, Kıbrıslı Türklerin sosyal dokusu ve laikliğini korunması için çağrı yapıyoruz.” (Yenidüzen | CNA)

T.Ertuğruloğlu: “Her Devlet gibi KKTC de toprakları ve halkını ilgilendiren meselelerde gerekli kararları alır ve uygular”

KKTC Dışişleri Bakanı olarak görevlendirilen Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Yannis Kasulidis’in Maraş konusundaki açıklamalarına yanıt vererek “Hakimiyetçi ve ırkçı zihniyetin tavsiyelerine ihtiyacımız yoktur” dedi.

Ertuğruloğlu, “Bu politika, Kıbrıs Türk halkının Adamızda ancak azınlık olarak yaşayabileceğini gösteren sakat anlayışın ürünüdür” sözlerini de kullandı.



“Her Devlet gibi KKTC de toprakları ve halkını ilgilendiren meselelerde gerekli kararları alır ve uygular” iddiasında bulunan Tahsin Ertuğruloğlu, “Mülkiyet haklarına mutlak saygı çerçevesinde Maraş konusundaki kararlarımız ve uygulamalarımız da KKTC’nin yetkili organlarının eşgüdümü ile alınmıştır ve aynı şekilde alınmaya devam edilecektir” görüşüne yer verdi.