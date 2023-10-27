‘Kaçak’ konumundaki şahıslar mahkemeye çıkarıldı

Kıbrıs’ın kuzeyinde kaçak olarak yaşadıkları tespit edilen zanlılar tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar, patronlarının çalışma izni çıkarmadığı için bu duruma düştüklerini söyledi. Yargıç, söz konusu iddianın araştırılması ve raporun 10 gün içinde mahkemeye sunulmasına emir verdi.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, geçtiğimiz Pazartesi günü

Haspolat’ta devriyede bulunan polis ekipleri tarafından kimlik kontrolü için durdurulan E.O.’nun 2 bin 749 gündür Kıbrıs’ın kuzeyinde “kaçak” yaşam sürdüğünün tespit edildiğini aktardı.

Yine aynı bölgede kimlik kontrolü için durdurulan M.N. isimli zanlının ise KKTC'de 282 gündür “kaçak” olduğunun tespit edildiğini aktaran polis, Haspolat’taki bir evde yapılan aramada ise M.I. isimli şahsa muhaceret kontrolü yapıldığını ve 90 gündür ikamet izinsiz yaşam sürdüğünün belirlendiğini aktardı.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün süreyle tutukluluk emri alındığını anımsattı.

Polis, gerekli soruşturmanın yapıldığını belirterek, zanlıların 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkemede söz hakkı verilen zanlılardan M.I. ile M.N. patronlarının çalışma izni çıkarmadığı için kaçak duruma düştüklerini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine, M.I. ile M.N. isimli zanlıların patronlarıyla ilgili iddialarının soruşturulmasına ve raporun 10 gün içerisinde mahkemeye sunulmasına emir verdi.