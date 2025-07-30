İrlanda hükümeti, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 25 bin euro bağışladı

Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), İrlanda hükümetinden 25 bin euro tutarında yeni bir bağış aldığını açıkladı.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, İrlanda’nın 2006 yılından bu yana Komite'ye sağladığı toplam mali desteğin 500 bin euroya ulaştığı kaydedildi ve kayıp şahısların kalıntılarının tespiti ve ailelerine iadesi amacıyla yürütülen çalışmalara katkı sağladığı belirtildi.

1981 yılında Birleşmiş Milletler himayesinde, iki toplum arasında varılan anlaşma doğrultusunda kurulan Komite 2006 yılında aktif hale gelirken, KŞK Projesi kapsamında bugüne kadar 1055 kayıp şahıs kimliklendirilerek ailelerine teslim edildi.

Komite, iki toplumlu yürütülen projeyi sürdürebilmek için bağışçı desteğine ihtiyaç duyduğunu da hatırlattı.