Yine nisap yok: Muhalefet Meclis'te, hükümet yok!
Haftalardır hükümetin nisap sıkıntısı nedeniyle toplanamayan Cumhuriyet Meclisi bugün de nisabı bulamadı.
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Haftalardır hükümetin nisap sıkıntısı nedeniyle toplanamayan Cumhuriyet Meclisi bugün de nisabı bulamadı.
Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan tarafından açılan toplantı yarına ertelendi.
Meclise muhalefetin büyük ölçüde katılım gösterdiği, hükümet kanadından sadece DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu'nun salonda olduğu görüldü.
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