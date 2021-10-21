Meclis yine belirsiz!

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın: Meclis’in açılıp açılmaması Azınlık Hükümeti’nin tavrına bağlı

UBP Milletvekili Özdemir Berova: “Bu parlamentodan hükümet çıkmaz”

HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu: “Ortam daha da bulanıklaştı”

DP Genel Başkanı, Milletvekili Fikri Ataoğlu: “Ülkenin kurtuluşu yeni seçim ve hükümetse beklemenin anlamı yok”

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk: Meclis’e katılıp, katılmayacağımız netleşmedi

Ayşe GÜLER

Siyasette ‘video skandalına’ ilişkin mesai gün boyunca sürerken, gözler bugünkü Meclis Genel Kurulu’na çevrildi. Siyasetteki belirsizlik dün de sürdü, bugüne dair netleşme olmadı.

Siyasette ‘video skandalına’ ilişkin mesai gün boyunca sürerken, gözler bugünkü Meclis Genel Kurulu’na çevrildi.

Nisap krizi nedeniyle 1 haftadır toplanmayan Meclis’in bugün de bir araya gelip, gelmeyeceğine ilişkin belirsizlik giderilemedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bugün yurt dışında temaslarda bulunması nedeniyle Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Cumhurbaşkanlığı’na vekalet edecek.

Meclis, Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Armağan Candan tarafından açılacak, birleşimde nisap aranacak.

YENİDÜZEN, siyasette sürüncemede kalan durumu parti yetkilileriyle görüştü.

UBP Milletvekili Özdemir Berova, parlamentodan hükümet çıkmayacağını belli olduğunu söyledi.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, bir haftadır ertelenen Meclis’in bugün yasama ve denetim gündemiyle toplanması gerektiğini söyledi, ancak açılıp, açılmamasının Azınlık Hükümeti’nin tavrına bağlı olduğunu kaydetti.

HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, siyasetteki belirsizliğin sürdüğünü, ortamın daha da bulanıklaştığını kaydetti.

Manavoğlu, sürecin nasıl ilerleyeceğinin belli olmadığını ifade ederek, “Yeni bir şey yok. durum daha da belirsiz oldu” şeklinde konuştu.

Öte yandan DP Genel Başkanı, Milletvekili Fikri Ataoğlu ise “Ülkenin kurtuluşu yeni seçim ve hükümetse beklemenin anlamı yok” dedi, erken seçimin 26 Aralık’ta yapılmasına yönelik önerinin kendisi tarafından sunulduğunu ifade etti.

PARTİ YETKİLİLERİ NE DEDİ?

UBP Milletvekili Özdemir Berova:

“Bu parlamentodan hükümet çıkmaz”

UBP Milletvekili Özdemir Berova, parlamentodan hükümet çıkmayacağını belli olduğunu söyledi.Şu anda seçim tarihinin ne olacağının konuşulduğunu kaydeden Berova, bu konunun aylarca ülke gündemini meşgul edecek bir konu olmadığını da ifade etti.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın:

“Meclis’in açılıp açılmaması Azınlık Hükümeti’nin tavrına bağlı”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, bir haftadır ertelenen Meclis’in bugün yasama ve denetim gündemiyle toplanması gerektiğini söyledi, ancak açılıp, açılmamasının Azınlık Hükümeti’nin tavrına bağlı olduğunu kaydetti.

Sorakın, Meclis’te görüşülmesi gereken önemli konular olduğuna değinerek, “Birincil konu erken seçim tarihinin belirlenmesidir. Danışma Kurulu önceki gün toplandı ancak UBP erken seçim tarihiyle alakalı, herhangi bir öneri ile gelmedi” şeklinde konuştu.

Bu nedenle Meclis’in açılabilmesi için tüm siyasi partilerin erken seçim tarihini belirlemesi gerektiğini ifade eden Sorakın, “Ok yaydan çıkmıştır” dedi.

Vekalet edecek. istişarelerde erken seçim tarihiyle alakalı. Mantıklı kabul edilebilir tarih söz konusu olursa, bunun mecliste görüşülmesi taahhüt edilirse ctp sorumluluğu gereği katkı yapacaktır.

HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu:

“Ortam daha da bulanıklaştı”

HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, siyasetteki belirsizliğin sürdüğünü, ortamın daha da bulanıklaştığını kaydetti.

Manavoğlu, sürecin nasıl ilerleyeceğinin belli olmadığını ifade ederek, “Yeni bir şey yok. durum daha da belirsiz oldu” şeklinde konuştu.

Hükümetin istifasının ardından erken seçimin ne zaman yapılacağının belirlenmemesini eleştiren Manavoğlu, “Ülkeyi hükümeti kurmak için uğraşan 27 arkadaş, başbakana güven oyu veren 27 vekil, bu hükümeti onaylayan Cumhurbaşkanı ülkedeki kaostan sorumludur” şeklinde konuştu.

Manavoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bugün yurt dışında olmasını eleştirdi, “Ülke içerisindeki karışıklığı önlemek için gereğini yapması bekleniyor. Sorumluluktan kimse kaçamaz. Bu memlekette bu kadar rezillik yaşamadı” şeklinde konuştu.

DP Genel Başkanı, Milletvekili Fikri Ataoğlu:

“Ülkenin kurtuluşu yeni seçim ve hükümetse beklemenin anlamı yok”

DP Genel Başkanı, Milletvekili Fikri Ataoğlu, “Ülkenin kurtuluşu yeni seçim ve hükümetse beklemenin anlamı yok” dedi, erken seçimin 26 Aralık’ta yapılmasına yönelik önerinin kendisi tarafından sunulduğunu ifade etti.

Bugünkü Meclis Genel Kurulu’nda oybirliğiyle geçen yasaların görüşülerek, hayata geçmesi gerektiğinin elzem olduğunu söyleyen Ataoğlu, konuyla ilgili sürecin tamamlanmasının önemine vurgu yaptı.

Ataoğlu, Çalışma Bakanı Koral Çağman ile birlikte nisap sorunu yaşandığı günlerde de Meclis’te olduklarını, bugün de Genel Kurul’da yer alacaklarını belirtti.

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk:

Meclis’e katılıp, katılmayacağımız netleşmedi

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk, bugünkü Genel Kurul toplantısına katılıp, katılmayacaklarının henüz netleşmediğini belirtti.

Öztürk, ülkenin içinde bulunduğu koşullarda en erken zamanda seçim yapılması gerektiğini söyledi.

Yaşanan olaylara bakıldığında seçimin bir an önce yapılması gerektiğini dile getiren Öztürk, “Rol kapma, partisel menfaatleri öne çıkarma ciddi haksızlıktır” dedi.

Öztürk, kaos ortamından birilerinin beslenmeye çalışıldığını belirterek, “Birilerinin rant elde etmesine, aç kurt gibi kemirmesine müsaade etmemek gerekir. Meclis miadını doldurdu” şeklinde konuştu.

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