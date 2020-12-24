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“Hükümet edenler maaşların ödenmesi sorumluluğunu Ankara’ya havale etti”

“Hükümet edenler maaşların ödenmesi sorumluluğunu Ankara’ya havale etti”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, hükümet ortaklarının Ankara ziyaretine işaret ederek “Dünkü ziyaret Ağustos ayında başlayan sürecin devamıdır” dedi, aynı liderlerin Ağustos ayında da Türkiye’ye gittiğini hatırlattı.

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CTP Milletvekili Erkut Şahali, hükümet ortaklarının Ankara ziyaretine işaret ederek “Dünkü ziyaret Ağustos ayında başlayan sürecin devamıdır” dedi, aynı liderlerin Ağustos ayında da Türkiye’ye gittiğini hatırlattı.

Şahali, Türkiye’deki ziyarette “maaşların ödenmesine karar verildiğini” söyleyen Şahali, “Uzun süredir maaşların ödenmesine ilişkin Türkiye’den doğrudan kaynak aktarımı yapılmıyordu. Müjde ve karar Türkiye’den, maaşlar ödenecek” dedi.

Şahali şunları söyledi: “İşin özü Türkiye, KKTC çalışanların maaşlarını ödedi. 15 yıldır maaşların ödenmesine kaynak aktarımı yapmayan ve yaptığı sanılan Türkiye maaşları ödedi. Hükümet edenler bugün maaşların ödenmesi sorumluluğunu Ankara’ya havale etti. Bir devlet kendi kamu çalışanlarının maaşlarını ödeyecek durumda değilse teşviklerin ödenmesini yapamaz”

“Zorlaya zorlaya kurulan bu azınlık hükümeti yönetiyormuş gibi görünüp makam kapma peşindedir.”

“Sayın Özgürgün firarı bir milletvekilidir. Meclisteki görevini yerine getirmiyor, bu görevi yerine getirmediği için bahane üretiyor.”

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