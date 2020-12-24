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Akansoy: Gelen ağam, giden paşam düzeni devam edecek mi?

Akansoy: Gelen ağam, giden paşam düzeni devam edecek mi?

‘Demokrasi ihlalleriyle’ ilgili konuşan CTP Milletvekili Asım Akansoy, hükümetin Pazartesi günü muhalefetin de onay vereceği seçim araştırma önergesi sunmaması halinde Meclis’ten uzlaşı ve yapıcılık çıkmayacağını vurguladı.

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‘Demokrasi ihlalleriyle’ ilgili konuşan CTP Milletvekili Asım Akansoy, hükümetin Pazartesi günü muhalefetin de onay vereceği seçim araştırma önergesi sunmaması halinde Meclis’ten uzlaşı ve yapıcılık çıkmayacağını vurguladı.

Akansoy, son yaşanan gelişmeler bağlamında Faiz Sucuoğlu’nun ‘birileri müdahaleyi davet etti, birileri de müdahale etti’ açıklamasının çok önemli olduğunun da altını çizdi.

Demokraside her siyasi partiye ihtiyaç olduğunu kaydeden Akansoy, partilerin kendi içlerindeki sorunu aşarak, halka ulaşması gerektiğini söyledi.

Akansoy, geçmiş yıllarda bu konuda araştırma komitesinin hazırladığı rapora değindi.

“Kendi kendimizi yönetmek konusunda el birliğiyle demokrasimizi yeniden yapılandıracak mıyız?” diyen Akansoy, “Yoksa gelen ağam, giden paşam düzeni devam edecek mi?” diye sordu.

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