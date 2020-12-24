Çeler: “Özel sektör olmazsa kamu, kamu olmazsa özel sektör canlanamayacak”

TDP Milletvekili Zeki Çeler, ülkede ciddi ekonomik kriz yaşandığını ancak bu durumun yalnızca kamuda yaşandığına ve kamu maaşlarını ödemek gerektiğine dair algı oluşturulduğunu söyledi.

Ülke gelirlerinde ciddi sıkıntı yaşandığını, bu dönemde giderlerin de ‘yük’ olarak kaldığını belirten Çeler, 15 yıl sonra Türkiye’den borçlanıldığını ifade etti.

13. maaşın konu edilmesinin özel sektörün kamuya yönelik serzenişlerinin ülke gündemine oturduğunu belirten Çeler, ülkede artık kalıcı çözüme ihtiyaç duyulduğuna değindi.

Çeler, özel sektör çalışanlarının da sorunlarına yönelik adım atılmasının şart olduğuna dikkat çekti.

“Ülkenin kendi ayakları üzerinde durma noktasında toplum da karar vermelidir. Bizleri buraya gönderen toplumdur” diyen Çeler, “Bugün 13. maaşınızı, maaşlarınızı, hakkınızı öderler. Aranızda işini yapmayanlar, torpille orada olanlar olabilir. Bugün ödediler diye yarın da ödeyecekler diye bir şey yok. Özel sektör olmazsa kamu, kamu olmazsa özel sektör canlanamayacak. Kimsenin bunu bozmasına, ayrımcılık yaratmasına izin vermeyin” dedi.