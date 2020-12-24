Lefkoşa14 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Isınmak için kömür yaktılar, yaşamlarını yitirdiler
Çeler: “Özel sektör olmazsa kamu, kamu olmazsa özel sektör canlanamayacak”

Çeler: “Özel sektör olmazsa kamu, kamu olmazsa özel sektör canlanamayacak”

TDP Milletvekili Zeki Çeler, ülkede ciddi ekonomik kriz yaşandığını ancak bu durumun yalnızca kamuda yaşandığına ve kamu maaşlarını ödemek gerektiğine dair algı oluşturulduğunu söyledi.

A+A-

 

TDP Milletvekili Zeki Çeler, ülkede ciddi ekonomik kriz yaşandığını ancak bu durumun yalnızca kamuda yaşandığına ve kamu maaşlarını ödemek gerektiğine dair algı oluşturulduğunu söyledi.

Ülke gelirlerinde ciddi sıkıntı yaşandığını, bu dönemde giderlerin de ‘yük’ olarak kaldığını belirten Çeler, 15 yıl sonra Türkiye’den borçlanıldığını ifade etti. 

13. maaşın konu edilmesinin özel sektörün kamuya yönelik serzenişlerinin ülke gündemine oturduğunu belirten Çeler, ülkede artık kalıcı çözüme ihtiyaç duyulduğuna değindi.

Çeler, özel sektör çalışanlarının da sorunlarına yönelik adım atılmasının şart olduğuna dikkat çekti.

“Ülkenin kendi ayakları üzerinde durma noktasında toplum da karar vermelidir. Bizleri buraya gönderen toplumdur” diyen Çeler, “Bugün 13. maaşınızı, maaşlarınızı, hakkınızı öderler.  Aranızda işini yapmayanlar, torpille orada olanlar olabilir. Bugün ödediler diye yarın da ödeyecekler diye bir şey yok. Özel sektör olmazsa kamu, kamu olmazsa özel sektör canlanamayacak. Kimsenin bunu bozmasına, ayrımcılık yaratmasına izin vermeyin” dedi.

Bu haber toplam 114 defa okunmuştur
Etiketler : ,
İlgili Haberler
Şahiner: “UBP kendi iç sorunlarını bir kenara bırakmalı”Şahiner: “UBP kendi iç sorunlarını bir kenara bırakmalı”Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından, hükümetin kurulmasının çok geciktiğini kaydeden Şahiner, şu anda Azınlık Hükümeti ile karşı karşıya olunduğunu belirtti.
Akansoy: Gelen ağam, giden paşam düzeni devam edecek mi?Akansoy: Gelen ağam, giden paşam düzeni devam edecek mi?
Maliye Bakanı Dursun Oğuz: “Kime gitseydik? AB’ye mi Dünya Bankası’na mı?”Maliye Bakanı Dursun Oğuz: “Kime gitseydik? AB’ye mi Dünya Bankası’na mı?”Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 13. maaş ve maaşlarla ilgili bakanlığın bir kaynağa ihtiyaç olduğunu söyledi,  “Biz istediğimiz için Türkiye verdi. Biz istemesek vermezdi. Onun da dünya kadar derdi var” dedi.