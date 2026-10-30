“6 Aralık’ta yeni bir kapı aralanacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Belediye Başkan Adayı Sermet Nereli, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Cemil Sarıçizmeli ve Erenköy Karpaz Belediye Başkan adayı Tevfik Gören ile belediye meclis üyesi adayları İskele İlçe Seçim Kurulu’na giderek resmi adaylık başvurularını yaptı.

CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, milletvekilleri, adaylar ve partililerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen başvuruda, CTP’nin İskele genelindeki güçlü örgütlü yapısı ve değişim kararlılığı ön plana çıktı. Belediye başkan adayları bölgelerinde 6 Aralık’ta yeni bir kapı aralanacağı mesajı vererek belediyeleri CTP’nin markalaşmış ‘Herkes için Hizmet’ anlayışıyla buluşturmakta kararlı olduklarını vurguladı.