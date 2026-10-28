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Çatalköy'de Lapta Hesap İşi defilesi düzenleniyor

Çatalköy'de Lapta Hesap İşi defilesi düzenleniyor

Beş tasarımcının, Lapta Hesap İşi çalışmalarından oluşan defile 6 Kasım Cuma günü düzenlenecek.

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Beş tasarımcının, Lapta Hesap İşi çalışmalarından oluşan defile 6 Kasım Cuma günü düzenlenecek.

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği'nden verilen bilgiye göre, el işi kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen defile Acapulco Otel'de 16.30 ile 19.30 arasında yer alacak. Defilede; Behice Biran, Fahriye Behcet, Mert Özyürekliler, Tülay Kader ve Şafak Bekiroğlu'nun tasarımları sergilenecek.

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