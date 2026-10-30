CTP, Girne İlçe Seçim Kurulu’na adaylık başvurusunu yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediye Başkanı ve adayı Murat Şenkul, Dikmen Belediye Başkanı ve adayı Yüksel Çelebi, Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı ve adayı Ceyhun Kırok, Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu ile belediye meclis üyesi adayları, Girne İlçe Seçim Kurulu’na giderek resmi adaylık başvurularını yaptı.

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, milletvekilleri, adaylar ve partililerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen başvuruda, CTP’nin yerel yönetimlerdeki hizmet anlayışı ve yeni döneme ilişkin hedefleri öne çıktı.