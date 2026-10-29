“Askeri çatışma istemiyoruz”

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün Kıbrıs’ın güneyini ziyareti çerçevesinde Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’le görüştü.

“Sigmalive” ve diğer haber siteleri, Abbas-Hristodulidis görüşmesinin çok iyi bir havada gerçekleştiğini, Filistin ve Güney Kıbrıs arasındaki iyi ilişkilere vurgu yapıldığını yazdılar.

Habere göre Hristodulidis görüşme başlangıcında yaptığı konuşmada, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Filistin’i 1988 yılından beridir tanıdığını belirterek, Filistin sorununa BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde çözüm bulunması gerektiği görüşünü vurguladı.

Hristodulidis, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin en büyük insani yardımını Filistin’e yaptığını ayrıca Larnaka’da bulunan “Cyclops” merkezinin eğitim amacıyla Filistinliler tarafından kullanılmakta olduğunu ifade etti.

Hristodulidis ayrıca, bölgedeki sorunların değil çözümlerin parçası olmayı istediklerini de belirterek, her türlü rolü üstlenmek adına Filistin’in hizmetinde olduklarını da bildirdi.

Habere göre Abbas ise konuşmasında, sıcak karşılama sebebiyle Hristodulidis’e teşekkürlerini dile getirerek, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Filistin’i çok önceden tanımış olmasının Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Filistin halkının haklarına yönelik desteğini ortaya koyduğunu belirtti.

Abbas, Filistin halkına ve sorunlarına yönelik insani ve siyasi desteğinden ötürü Kıbrıs Cumhuriyeti’ne teşekkürlerini dile getirirken askeri çatışma istemediklerini, sorununun Güvenlik Konseyi kararları temelinde çözülmesinden yana olduklarını sözlerine ekledi.