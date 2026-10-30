Büyük Av Mevsimi bu Pazar başlıyor

Büyük Av Mevsimi bu pazar günü başlıyor. Avcılar, sezon boyunca toplam 11 av gününde avlanabilecek. Polis Basın Subaylığı, avcılara kurallara uyma ve doğaya zarar vermeden avlanma çağrısında bulundu.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, Büyük Av Mevsimi süresince avcıların uyması gereken kurallar hatırlatılarak, avlanmanın yasal düzenlemeler çerçevesinde ve sağduyulu şekilde yapılması istendi.

Açıklamada, güneşin batışı ile doğuşu arasında avlanmanın, baraj ve göletlere 500 metre ve daha az, meskun mahallere ise 250 metre ve daha az mesafede avlanmanın yasak olduğu belirtildi. Motorlu araç içerisinden ateş edilmesinin de yasak olduğu vurgulandı.

Yasanın öngördüğü avlanma araçları ve yöntemleri dışında avlanılamayacağı kaydedilen açıklamada, üçten fazla veya avcının kendi üzerine kayıtlı olmayan köpeklerle ava çıkılamayacağı ifade edildi. Av hayvanları dışında başka bir hedefe ateş etmenin de yasak olduğu hatırlatıldı.

Ava gidilen motorlu araçla en yakın toprak veya asfalt yoldan itibaren 50 metreden fazla arazi içerisine girilemeyeceği belirtilerek, bu mesafeden sonra av yerine yaya olarak gidilmesi gerektiği kaydedildi. Araçların ava kapalı bölgelere park edilmesinin de yasak olduğu bildirildi.

Açıklamada, salon araçlar ile arkası açık veya kapalı van ve çift kabin tipi araçlar dışında, traktör ve biçerdöver dahil tarım araçlarında, kamyon dahil iş araçlarında ve ATV tipi araçlarda av tüfeği bulundurulamayacağı ve taşınamayacağı belirtildi. Bu araçların av amacıyla kullanılamayacağı da vurgulandı.

"Kanlı bir hayvanın görüntüsü sosyal medyada yayınlanamaz"

Yasada belirtilen sınırlar içinde olsa dahi, kanlı veya parçalanmış bir av hayvanının fotoğraf veya görüntüsünün ve ayrıca, her av günü için yasada belirtilen sayının üzerinde ölü av hayvanı içeren bir fotoğraf veya görüntünün kamuya açık şekilde sosyal medya dahil, hiçbir yayın organında sergilenemeyeceği ve yayınlanamayacağı belirtildi.

Açıklamada, avcıların, av günlerinde sabah saat 04.00’den önce ve akşam 19.00’dan sonra toprak yollara silahlı olarak girmelerinin yasak olduğu aktarılarak, şöyle belirtildi:

“Av tüfekleri, araçların bagajında kırık iki parça halinde ve kılıf veya kutu içerisinde, bagajsız araçlarda ise yine kırık iki parça halinde kılıf veya kutu içerisinde, kabinde veya yük kısmında taşınır. Kabin içinde veya bagajda, kırık iki parça olsa bile kılıf veya kutu dışında av tüfeği taşınamaz.”

“GKRY menşeili fişeklerle avlanmak suçtur”

Adlarına kayıtlı ateşli silah kayıt belgesi, geçerli tasarruf ve avlanma ruhsatı olmaksızın ateşli silah tasarruf etmenin, taşımanın ve avlanılmaması vurgulanan açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti menşeili fişekleri tasarruf etmek ve bu tür fişeklerle de avlanmanın suç olduğu belirtildi.

Av ruhsatı alan bir kişinin, hiçbir av döneminde saat 00.00’dan önce, kaymakamlıktan özel izin almadan silahını evden çıkarması ve aracında taşıyamayacağı belirtilen açıklamada, bunun bir suç olduğu anımsatıldı.

Büyük Av Mevsimi’nde avlanılabilecek av hayvanları hakkında da bilgi verilen açıklamada, ova tavşanı, turaç, sülün, keklik, yaban güvercini, fassa, bıldırcın, cikla, çulluk, karga ve saksağan avlanılabileceği belirtildi.

“Bir avcı Büyük Av Mevsimi’nde her av günü için, yukarıda belirtilen hayvanlardan toplamda en fazla 40 adet olmak üzere, en fazla; bir adet tavşan, beş adet keklik veya turaç, sekiz adet çulluk, beş adet sülün, sekiz adet fassa ve 20 adet cikla avlayabilir.” denilen açıklamada, tüm bölgelerde avcı kontrolleri yapılacağı ve yasada belirtilen kurallara uymayanlar aleyhinde yasal işleme gidileceğini duyuruldu.