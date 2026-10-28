Eklektik Manifest'in ikincisi Ulus Baker’in düşünsel mirasıyla başlıyor



Eklektik Manifest sanat etkinliğinin ikincisi, 30 Ekim Cuma günü Arabahmet Kültür Evi’nde “Ulus Baker’in İzinde: Ars Memorativa” etkinliğiyle başlayacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Vedat Kaner Vakfı iş birliğinde, ARKHE organizasyonuyla düzenlenen etkinlik programı Şubat 2027'de sona erecek. 19.00’da başlayacak. Arabahmet Kültür Evi’ndeki etkinliğin açılışı 19.00'da yapılacak.

Program 2027’de gerçekleştirilecek 2'nci Bienal Lefkoşa’ya hazırlık niteliği taşıyor.

LTB'den verilen bilgiye göre, etkinlikte, Kıbrıslı düşünür ve sosyolog Ulus Baker’in fotoğraflarından oluşan sergi ve Baker’in çocukluk ve gençlik yıllarına ilişkin anıların paylaşılacağı buluşma yer alacak. Buluşmada Baker'in anılarını Harper Orhon ve Nilgün Orhon paylaşacak. Sergi ise Thomas Balkenhol tarafından Ulus Baker’in dersleri üzerine hazırlanan deneysel kurgu odasını da içeriyor.

Arabahmet Kültür Evi’ndeki sergide, Baker’in çocukluk ve gençlik yıllarına ait orijinal fotoğraflar, Kıbrıs üzerine yazdığı metinden seçilmiş bölümler ve çocukluğunun geçtiği mahallenin bugünkü görüntüler yer alacak. Etkinlikte Thomas Balkenhol’un Baker’in GİSAM Dersleri etrafında oluşturduğu deneysel film de gösterilecek.

Kasım ve Aralık'ta Dinç Erem Tapa, Onur Eroğlu, Esra Sarıgedik, Ardan Özmenoğlu, Ersen Ocak, Thomas Balkenhol tarafından atölye ve seminerler düzenlenecek. Aralık ayında ayrıca Pembe Marmara’nın 1986’da yayımlanan şiir kitabının genişletilmiş yeni edisyonu tanıtılacak.

Aralık ayında seçilecek çalışmalarla da Ocak 2027'de kapanış sergisi kurulacak.