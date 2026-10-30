“Güzelyurt’a yeni bir sayfa açmaya hazırız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediye Başkan Adayı Reşat Kansoy ve Belediye Meclis üyesi adayları, kortej eşliğinde Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu’na giderek resmi adaylık başvurularını gerçekleştirdi. CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gülamkadir, milletvekilleri, adaylar ve partililerin katılımıyla gerçekleşen yürüyüşte, Güzelyurt’ta yeni bir döneme yönelik heyecan ve kararlılık ön plana çıktı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen resmi başvuru, CTP’nin Güzelyurt’ta ortaya koyduğu değişim iradesinin ve yeni belediyecilik vizyonunun güçlü bir yansıması oldu.

Kansoy: Herkesin eşit hizmet aldığı bir Güzelyurt hedefliyoruz

Resmi adaylık başvurusunun ardından değerlendirmelerde bulunan Reşat Kansoy, 6 Aralık’ta Güzelyurt için yeni bir sayfa açılacağını vurguladı. Güzelyurt’un artık yeni bir yönetim anlayışına, güçlü bir vizyona ve halkın doğrudan söz sahibi olduğu çağdaş bir belediyeciliğe ihtiyaç duyduğunu belirten Kansoy, Güzelyurt’un üretimini, emeğini ve sahip olduğu değerleri merkeze alan bir yönetim anlayışını hayata geçirmeye hazır olduklarını söyledi. Kansoy, gençlerin geleceğini kendi kentinde kurabildiği, kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda güçlendiği, esnafın desteklendiği ve tüm yerleşim yerlerinin eşit hizmet aldığı bir Güzelyurt hedeflediklerini ifade etti.

“28 yılın ardından Güzelyurt’ta yeni bir dönem başlayacak”

Güzelyurt’un yıllardır çözüm bekleyen sorunlarının artık ertelenemeyeceğini belirten Kansoy, kentin sahip olduğu potansiyeli harekete geçirecek, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir belediyecilik anlayışını hayata geçirmekte kararlı olduklarını kaydetti. Kansoy, Güzelyurt’un yalnızca mevcut sorunlarına çözüm üreten değil, geleceğini planlayan, üretimi destekleyen, sosyal ve ekonomik yaşamı canlandıran bir belediyeye kavuşması gerektiğinin altını çizdi.