Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 6 Aralık’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuruda bulundu.

Partinin milletvekili ve yerel seçimlere yönelik adayları ile partililer CTP Genel Merkezi’nde toplanarak, bando ekibi eşliğinde mahkemelere yürüdü. Yürüyüşte, “Birlik, Mücadele, Dayanışma” sloganı da atıldı.

Genel Başkan Sıla Usar İncirli, mahkemelere girişinde Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti) Genel Başkanı Serdar Denktaş ile de selamlaştı.

Daha sonra Genel Başkan İncirli ve Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, milletvekillerinin adaylık başvurularını YSK’ya sundu.

İncirli: “Halkın değişim talebi ve arzusu açık bir şekilde ortada”

Başvuru sonrası mahkemeler önünde açıklama yapan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, oldukça hazırlıklı bir süreç geçirdiklerini belirterek, aday belirleme, parti politikalarının geliştirilmesi ve ortak gelecek programının hazırlanması sürecinde kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

YSK’ya özenli ve titiz çalışmalarından dolayı teşekkür eden İncirli, hem yerel hem de genel seçimlerin birlikte yapılacak olmasının zor olacağını ancak YSK’nın hazırlıklı olduğunu belirtti.

Seçimlerin demokrasinin temeli olduğunu vurgulayan İncirli, seçim sandığının kurulmasına çok az bir zaman kaldığına dikkat çekerek, “Halkımız geçtiğimiz 5 hatta 6-7 yıl içerisinde kötü yönetimden dolayı oldukça hayal kırıklığına uğramıştır. Büyük bir öfke hissetmektedir ve geleceğe ilişkin de derin kaygılar içerisindedir” diye konuştu.

Halkın değişim talebi ve arzusunun açık bir şekilde ortada olduğunu söyleyen İncirli, bu değişimin yaşanacağı, halkın özgür iradesinin ortaya çıkacağı yerin de sandık olacağını kaydetti.

“Halkımız karanlığın karşısında aydınlığı seçecek”

Halkın değişim arzu ettiğini, daha dürüst bir yönetim, güçlü hizmetler ve geleceğe güvenle bakabilmek istediğini dile getiren İncirli, şöyle konuştu:

“Aslında yolsuzluk ve adaletsizliklere karşı dürüstlük arasında bir tercih yapacak halkımız. Keyfiliğe karşı hukukun üstünlüğü arasında bir tercih yapacak halkımız. Baskılara karşı özgürlük arasında bir seçim yapacak insanımız. Plansızlık, programsızlık karşısında öngörülebilirlik ve güven arasında bir tercih yapacak halkımız. Günün sonunda kendi kişisel çıkarları değil de yurt sevgisi arasında bir seçim yapacak halkımız. Biz halkımıza güveniyoruz. Çünkü halkımız karanlığın karşısında aydınlığı seçecek. Buna yürekten inanıyoruz. Onların bu arzusunu da görüyoruz ve selamlıyoruz.”

“Biz sorumluluk almaya hazırız”

CTP’nin bu sorumluluğu almaya hazır olduğunu söyleyen İncirli, bir ülkeyi yönetmenin siyasi makam sahibi olmak değil, o ülkede yaşayan her bir insanın hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan, hak ve çıkarlarını korumak, toplumun tümünün sorumluluğunu taşımak ve toplumun tümüne hizmet vermek olduğunu kaydetti.

Bu görevi aldıkları gün hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi partiye oy vermiş olursa olsun bütün yurttaşlara eşit hizmet vereceklerini belirten İncirli, “İnanıyoruz ki bu yeni dönem insanlarımıza vereceğimiz güçlü hizmetler ve geleceğe yönelik güvenli şekilde atacağımız adımlar ülkede birçok şeyi değiştirecek” diye konuştu.

Sağlıktan, eğitime, ulaşımdan turizme, üretimden enerjiye kadar her alanda önce kötü gidişatı durduracaklarını, sonra da güçlü hizmetleri en üst düzeye çıkaracaklarını kaydeden İncirli, “Adım adım ortaya koyacağımız yapısal değişikliklerle de geleceği güvence altına alacağız” dedi.

CTP’nin güçlü kadrolarıyla, bütün adaylarıyla hazır olduğunu vurgulayan İncirli, halkın da hazır olduğunu bildiklerini kaydederek, “Bu yeni dönem en parlak, en üretken ve kardeşlik duygularının ve dayanışmanın en güçlü olduğu dönem olacak” diye konuştu.

CTP, yerel seçimler için de başvuru yaptı

CTP ayrıca, yerel seçimler için Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’na başvuru yaptı. Parti, Gönyeli-Alayköy ve Değirmenlik-Akıncılar belediyeleri için belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği, Lefkoşa Türk Belediyesi için ise belediye meclis üyeliğine yönelik başvuruda bulundu.

Haber: Afet İlban Fotoğraf: Timuçin Yıldırım