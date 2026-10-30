Hasan Sadıkoğlu adaylık başvurusu yaptı

Üç dönemdir İskele Belediye Başkanlığı görevini yürüten Hasan Sadıkoğlu, yeni dönem için adaylık başvurusunu yaptı.

İskele ve 21 köyüne hizmet veren İskele Belediye Başkanı ve yeni dönem başkan adayı Hasan Sadıkoğlu, belediye başkanlığı adaylık başvurusunu bugün resmen gerçekleştirdi.

Sadıkoğlu: “İskele için sözümüz de var”

Adaylık başvurusunun ardından açıklama yapan Hasan Sadıkoğlu, İskele ve 21 köyüne hizmet etme kararlılığını vurgulayarak, yeni projeler ve daha güçlü bir gelecek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Sadıkoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İskele’mizi dünden daha iyi bir noktaya taşımak, yeni projelerimizi hayata geçirmek ve bu topraklara daha nice güzellikler kazandırmak için yeniden yola çıkıyoruz.

Benim için İskele yalnızca bir görev alanı değil; doğup büyüdüğüm, kök saldığım, sevdama dönüşen bu topraklardır. Bu kente ve insanımıza duyduğum bağlılık, hizmet anlayışımın temelidir. Bugüne kadar sizlerin güveninden aldığımız güçle çalıştık, ürettik ve İskele’mize değer kattık. Şimdi önümüzde yeni hedefler, hayata geçirmemiz gereken yeni projeler ve tamamlamamız gereken işler var. Bize duyulan güveni boşa çıkarmamak, üstlendiğimiz kutsal görevi aynı sorumluluk ve kararlılıkla sürdürmek için yeniden adayız. Çünkü İskele için sözümüz de var, yapacak işimiz de! Şahsım İskele Belediye Başkanlığına, birbirinden kıymetli yol arkadaşlarım da belediye meclis üyeliğine adaylık başvurularımızı yaptı. Birlikte çalışmaya, üretmeye ve İskele ile 21 köyümüz için gönülden hizmet etmeye devam edeceğiz.

On iki yıl önce devraldığımız hizmet bayrağını daha ileriye taşımak, bugüne kadar ortaya koyduğumuz tecrübeyi yeni projelerle buluşturmak ve geleceğin İskele’sini hep birlikte inşa etmek için durmadan çalışacağız. Güvenle geleceğe, tecrübeyle ileriye! İskele için hazırız, İskele için kararlıyız, İskele için yola devam diyoruz.”