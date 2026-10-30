“Sözüne ve imzasına sahip çıkmayan sahtekârlar”

YENİDÜZEN

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), bugün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, KIB-TEK yönetimini ve bağlı bulunduğu Başbakanlık’ı, sözüne ve imzasına sahip çıkmamakla suçladı, yeni bir eylemin sinyalini verdi.

Sendika, “Sözüne ve imzasına sahip çıkmayan, söz dinlemeyen sahtekarlar” ifadesiyle, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun ve diğer UBP’li üyelerin ve Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan’ın fotoğrafını paylaştı.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu ise kendi hesabından yaptığı paylaşımda, “Ünal abi hazırlan, ansızın geliyoruz” dedi.

Konuya ilişkin YENİDÜZEN’e bilgi veren Tuğcu, müsteşar Berhan Ongan ve UBP’li KIB-TEK Yönetim Kurulu üyelerinin, 13 Ekim’de attıkları imzaya sahip çıkmadığını, dört maddelik protokolün mevzuata aykırı terfilerin durdurulacağına ilişkin maddesini uygulamayı reddettiklerini açıkladı.

EL-SEN, KIB-TEK emekçisi Arif Özkıraç’ın iş kazasında yanarak yoğun bakıma kaldırılmasının ardından iş güvenliği önlemlerinin alınması ve usulsüz terfilerin önlenmesi talebiyle, 5 Ekim’de grev ve eylem süreci başlatmış, 9 günün ardından grev, sendikanın taleplerinin yerine getirileceğine dair dört maddelik bir protokolün imzalanmasıyla sona ermişti.