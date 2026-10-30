Yarın ve pazar günü yağmur, pazartesi sabahı sis bekleniyor

Yarın ve pazar günü yer yer yağmur, pazartesi sabahı sis bekleniyor. Sıcaklık, 24-27 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 31 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında bölge, alçak basınç ve periyodun ilk günleri buna bağlı cephe sisteminin, diğer günlerde ise ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın parçalı ve çok bulutlu, kuzey sahil ve doğu kesimler kısa süreli sağanak yağmurlu, pazar parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, pazartesi bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, diğer günler parçalı veya az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 24-27, sahillerde 23-26 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, çarşamba günü güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.