Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan Sonbahar Konseri
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 2026-2027 sanat sezonu kapsamında yarın Sonbahar Konseri ile müzikseverlerle buluşacak.
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 2026-2027 sanat sezonu kapsamında yarın Sonbahar Konseri ile müzikseverlerle buluşacak.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre konser yarın saat 20.00’de Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon’da yer alacak.
Keman sanatçısı Önder Baloğlu solistliğindeki konserde, Ludwig van Beethoven’ın Keman Konçertosu ve 1. Senfonisi seslendirilecek.
Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğunda ve KKTC Telsim’in iletişim sponsorluğundaki konser, halka açık ve ücretsiz olacak.
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