CTP, Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu’na başvurularını yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa Belediye Başkanı ve adayı Süleyman Uluçay, Mesarya Belediye Başkanı ve adayı Ahmet Latif, Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan adayı Salih Ruso ve Yeniboğaziçi Belediye Başkan adayı Şemsi Oyuncu ile belediye meclis üyeleri adayları Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu’na giderek resmi adaylık başvurularını yaptı.

Ayrıca CTP’nin destek verdiği Tatlısu Belediye Başkan adayı Orhan Bebek ve Beyarmudu Belediye Başkan adayı Ahmet Zort ile CTP’nin belediye meclis üyesi adayları da resmi başvurularını gerçekleştirdi.

CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, milletvekilleri, adaylar ve partililerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen başvuruda, CTP’nin Mağusa’daki örgütlü gücü, birlik ve dayanışma ruhu ön plana çıktı.