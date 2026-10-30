CTP, Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’na başvurusunu yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi, 6 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Yerel Seçimler kapsamında resmi adaylık başvurularını Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’na yaptı.

CTP Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Damla Soyalp ve Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı ve yeniden başkan adayı Ali Karavezirler ile belediye meclis üyeleri adaylık evraklarını Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’na teslim etti.

CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın da Lefkoşa Türk Belediyesi belediye meclis üyeleri için CTP’nin adaylık başvurularını gerçekleştirdi. Başvuru sürecinde CTP Lefkoşa milletvekilleri de hazır bulunarak adaylara destek verdi.