Nexans, GSI projesi kapsamında NAVTEX yayımlanması sürecini başlattı

Fransız Nexans şirketinin, “Great Sea Interconnector/GSI” projesinin Girit-Kıbrıs ayağında çalışacak “ABEILLE MARENGO” isimli Fransız bayraklı araştırma gemisini kullanabilmek amacıyla Yunanistan Denizcilik Acentesi aracılığıyla Yunanistan Liman Başkanlığı’na izin başvurusunda bulunduğu haber verildi.

Fileleftheros “GSI’nin Yeniden Başlaması İçin Uzun Süre Sonra İlk Adım… Fransız Bayraklı ABEILLE MARENGO Gemisi Hangi Denizlerde Araştırma Yapacak” başlıklı haberinde Nexans’ın bu başvurusunun, bir NAVTEX habercisi olduğuna işaret etti.

Nexans’ın daha önce yaptığı araştırmalar için İtalyan bayraklı bir araştırma gemisi kiraladığını hatırlatan gazete, bu kez Fransa bayraklı bir Fransız gemisi tercih etmesinin Meridiam isimli Fransız şirketinin projenin yüzde 66 hisse ortağı olmasıyla doğrudan bağlantılı olduğu kaydedildi.

Habere göre araştırmaların bazı bölümleri Yunan karasuları içerisinde bazıları da uluslararası sularda yapılacak. Başvuruda, ABEILLE MARENGO gemisinin araştırmaları için daha önce belirlenen rotada hiçbir değişiklik yapılmayacağı izahı da yer aldı.

Yunan D. Patrikios C.C.C. Ajansı ABEILLE MARENGO’nun, elektrik kablosunu döşemek üzere en iyi güzergahı seçmek amacıyla tüm güzergah boyunca deniz altındaki şartları detaylı kaydederek Multi Beam Eco Sounder-MBES, Side Scan Solar-SSS, Manyetometre ve Video teknik imkanlarını kullanacağına işaret etti. Kabloların deniz dibinde korunması yönteminin belirlenmesi için deniz yüzeyinden 700 metreye kadar derinlikten örnekler alınacağı bilgisi de verildi.

Gazete geminin, çalışmaya başlamasından 72 saat önceden başlamak üzere koordinatlar, iş tanımı, güvenlik mesafeleri vb gerekli bütün bilgileri ilgili birimlere günlük olarak vereceğini ve bunun hemen ardından Yunan makamlarının NAVTEX yayımlayacağını yazdı.

Alithia ise Nexans SA’nın ABEILLE MARENGO araştırma gemisi için izin başvurusunu Yunanistan Deniz Araştırmaları Komisyonu’na (2 bakandan oluşuyor) sunduğunu, Komisyonun başvuruyu Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’e ulaştıracağını, onay vermesi halinde ilgili başvurunun NAVTEX yayımlanmak üzere Yunan Milli Savunma Bakanlığı’na iletileceğini yazdı.

Habere göre şu ana kadarki değerlendirmelere göre GSI projesinin Girit- Kıbrıs ayağındaki çalışmalar, öngörülen bütün prosedürlerin tamamlanmasının ardından Ekim sonundan sonra başlaması, 31 Aralık'a kadar tamamlanması öngörülüyor.

Yunan Liman Başkanlığı kaynakları, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın, araştırma çalışmalarının yürütülmesine onay verdiğini, Yunanistan Denizcilik Bakanlığı’na yapılan başvurunun, ABEILLE MARENGO araştırma gemisi ve geminin Yunan karasuları içerisindeki araştırma faaliyetleri için olduğunu belirtiyor.