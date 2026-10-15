Güneyde karşılıksız çeklerde yüzde 48 artış

Kıbrıs Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın verilerine göre, Kıbrıs’ın güneyinde eylül ayında karşılıksız çek oranında yüzde 48 artış kaydedildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, eylül ayında 97 bin 622 Euro karşılığında 34 adet karşılıksız çek kesildi.

Gazete, 2025 yılının aynı ayında bu rakamın 74 bin 655 Euro karşılığında 23 adet çek olduğunu da aktardı.